Автоперевозчик: выручку увеличили, теперь главное – удержаться

Вахур Оя, руководитель Allando Trailways, считает, что экспорт в Финляндию не восстановился. По его оценке, вокруг много неопределенности и негативных признаков.
Foto: Maris Ojasuu
«Ты фактически живешь настоящим моментом и просто ждешь, что будет дальше», – так описал нынешнюю ситуацию руководитель компании Вахур Оя. Выручка компании выросла с примерно 4,4 миллиона евро до 5,7 миллиона евро.
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Традиционно самые щедрые зарплаты в секторе автоперевозок платят «транспортные отделы» розничных продавцов топлива, то есть Circle K Transport Eesti и Alexela Motors – там средняя зарплата уже долгое время превышает 3000 евро в месяц. Однако прошлый год выдался исключением – появилась компания, в которой в 2024 году средняя брутто-зарплата в секторе впервые превысила 4000 евро в месяц.
Иностранные судоходные компании, которые заказывают у эстонских фирм работы по модернизации своих судов с целью сделать их более экологичными, смогут получить обратно от 15 до 30 процентов средств, потраченных на ремонт.
Компания Tallink, которая этой весной резко подняла цены на грузовые билеты, потеряла значительную долю рынка. Стоимость билета в одну сторону у компании в среднем на 80 евро выше, чем у конкурентов, и автоперевозчики стараются максимально избегать Tallink.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.