Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Популярные бары в таллиннском районе Теллискиви вынуждены покинуть свои нынешние помещения, поскольку владельцы сланцеперерабатывающего концерна Viru Keemia Grupp готовятся к строительству самого крупного здания в этом районе.
Владельцам VKG принадлежит большой исторический комплекс между рынком Балтийского вокзала и творческим городком Теллискиви, где активно развивается деловой квартал Telliskivi TLN.
Многие здания в рамках проекта уже построены или находятся в стадии строительства, но самое большое из них – под названием M-hoone – пока существует только на бумаге. Тем не менее, проектирование уже достигло той стадии, когда арендаторы вынуждены искать себе новые помещения.
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