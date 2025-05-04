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  • 04.05.25, 10:19

Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать

Популярные бары в таллиннском районе Теллискиви вынуждены покинуть свои нынешние помещения, поскольку владельцы сланцеперерабатывающего концерна Viru Keemia Grupp готовятся к строительству самого крупного здания в этом районе.
Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
  • Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
  • Foto: Andras Kralla
Владельцам VKG принадлежит большой исторический комплекс между рынком Балтийского вокзала и творческим городком Теллискиви, где активно развивается деловой квартал Telliskivi TLN.
Многие здания в рамках проекта уже построены или находятся в стадии строительства, но самое большое из них – под названием M-hoone – пока существует только на бумаге. Тем не менее, проектирование уже достигло той стадии, когда арендаторы вынуждены искать себе новые помещения.
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