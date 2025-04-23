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  • 23.04.25, 08:32

Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»

Собственник пекарни Fika, владеющей тремя кафе, предприниматель Прийт Педаник выставил свою долю в кофейном бизнесе на продажу в группе Facebook.
Пекарня Fika на таллиннской улице Техника.
  • Пекарня Fika на таллиннской улице Техника.
  • Foto: Liis Treimann
Fika нужны новые владельцы с большими планами, чтобы набрать ход, пояснил Педаник, почему он продаёт свою долю. Кроме того, он сослался на новые проекты, которыми занимается.
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