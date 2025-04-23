Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»

В марте магазину женской одежды Leedi в Старой Нарве исполнилась четверть века. Хотя с первых лет работы среди его клиентов были не только богатые горожане, магазин сразу прослыл элитным - здесь одевались известные в Нарве женщины, жены руководителей крупных предприятий, политиков и бизнесменов.
За долю на эстонском рынке охлажденных и замороженных продуктов борются в том числе небольшие предприниматели с объемами от сотен килограммов до десятков тонн в месяц. Они предлагают продукцию ручного производства и не могут конкурировать с промышленными гигантами по цене.
Продержавшись чуть более полугода, новый ресторан Purjelaev на первом этаже здания Valge Laev в Палдиски несколько дней назад закрылся. По словам собственника заведения Виктории Кивистик, ресторану не хватило исходного финансирования и резервных средств, а быстрый рост цен на сырье лишь подлил масла в огонь.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.