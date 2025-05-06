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  • 06.05.25, 17:56

Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе

Наряду с отменой налога на прибыль предприятий увеличится обычный подоходный налог, а НСО в Эстонии останется на уровне 24 процентов. В Европе только шесть стран имеют более высокую ставку НСО.
Премьер-министр Кристен Михал (справа) и министр финансов Юрген Лиги.
  • Премьер-министр Кристен Михал (справа) и министр финансов Юрген Лиги.
  • Foto: Liis Treimann
В коалиционном соглашении второго правительства Кристена Михала указано, что запланированный на следующий год налог на прибыль и налогообложение доходов с первого евро отменяются. Вместо этого подоходный налог и НСО поднимаются до 24 процентов и останутся на этом уровне на неопределенный срок. Министерство финансов уже направило соответствующий законопроект в правительство.
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