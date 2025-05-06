Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе

Премьер-министр Кристен Михал (справа) и министр финансов Юрген Лиги.
Foto: Liis Treimann
В коалиционном соглашении второго правительства Кристена Михала указано, что запланированный на следующий год налог на прибыль и налогообложение доходов с первого евро отменяются. Вместо этого подоходный налог и НСО поднимаются до 24 процентов и останутся на этом уровне на неопределенный срок. Министерство финансов уже направило соответствующий законопроект в правительство.
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