Прибыль под угрозой: местные биржевые компании, выплачивающие дивиденды, потеряют от повышения налога

Особенно значительным повышение налоговой ставки оказалось для тех компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам.
Foto: Andras Kralla / Äripaev
Поскольку дивидендная политика компаний связана с прибылью, ее сокращение напрямую затрагивает и акционеров, ожидающих дивиденды. По оценке основателя и аналитика исследовательской компании Enlight Research Маттиаса Валландера, больше всего от повышения налога пострадают компании, выплачивающие дивиденды на регулярной основе, такие как Tallinna Vesi, TKM Grupp, Eften и Tallinna Sadam.
Наиболее важные изменения для дивидендных инвесторов — это повышение ставки подоходного налога, увеличение авансовой ставки подоходного налога для кредитных учреждений, а также отмена различий между регулярными и нерегулярными дивидендами, что привело к установлению единой налоговой ставки для всех дивидендов.
Ставка налога на прибыль для предприятий выросла с 20% до 22%, таким образом, налог с дивидендов теперь рассчитывается по формуле 22/78, то есть примерно 28,2%. Ранее использовалась ставка 20/80, что соответствовало 25% налога на дивиденды. Повышение налога увеличивает расходы компаний, а значит, акционеры получат меньшую сумму дивидендов, так как доля налога, уплачиваемого государству, стала больше.
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