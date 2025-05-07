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  • 07.05.25, 16:56

Компания Maag одолжила деньги руководителям Rannarootsi на покупку бизнеса

Компания Maag Grupp, которой пришлось продать предприятие Rannarootsi Lihatööstus и торговую марку Rannamõisa, одолжила руководителям предприятия деньги на покупку бизнеса.
Роланд Лепп, один из владельцев мясомолочного концерна Maag Grupp, был весьма резок в своем интервью Äripäev по поводу сделки на прошлой неделе.
  • Роланд Лепп, один из владельцев мясомолочного концерна Maag Grupp, был весьма резок в своем интервью Äripäev по поводу сделки на прошлой неделе.
  • Foto: Raul Mee
Продажа Rannarootsi и Rannamõisa была частью сделки, необходимой для получения одобрения от Департамента конкуренции, чтобы концерн Maag смог приобрести бизнес HKScan, в который входят мясокомбинаты Rakvere и Tallegg.
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