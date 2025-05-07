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  • 09.05.25, 15:30

НТД ожидает о предпринимателей четкого обоснования сделок

Если анализ или переписка четко указывают на то, что сделка была совершена определенным образом именно для получения налогового преимущества, это может стать весьма убедительным доказательством для налогообложения, сказал руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента (НТД) Мадис Лаас.
Руководитель отдела налогового консультирования Grant Thornton Baltic Кристьян Ярве (слева) и глава отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Эстонии Мадис Лаас.
  • Руководитель отдела налогового консультирования Grant Thornton Baltic Кристьян Ярве (слева) и глава отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Эстонии Мадис Лаас.
  • Foto: Andres Laanem
По словам Лааса, при налогообложении сделок между юридическими лицами, связанных с кредитами и собственным капиталом, важно собрать доказательства, подтверждающие деловые соображения и экономическую сущность сделки, избегая при этом прямого указания на налоговую выгоду. «Следует избегать документов, которые черным по белому подтверждают, что целью сделки было получение налоговой выгоды», – сказал он.
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