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  • 25.03.25, 16:47

Вместо наемных работников куча OÜ: НТД напоминает о правилах

Если компания закупает услугу вместо найма сотрудника, чтобы избежать уплаты налогов на рабочую силу, у Налогово-таможенного департамента (НТД) есть основания вмешаться.
Схема оплаты труда в компании Eesti Metsameister дошла до суда.
  • Схема оплаты труда в компании Eesti Metsameister дошла до суда. Foto: Андрас Кралла
«Если работник выполняет трудовые обязанности, с ним необходимо заключить трудовой договор», – сказала ведущий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу.
Уголовное дело: Недавно в суд поступило обвинение, представленное прокуратурой, против скупщика леса Eesti Metsameister и его руководителей за сокрытие налогового обязательства в размере более 1,1 млн евро. Согласно обвинению, для уменьшения обязательств по налогам на рабочую силу было достигнуто соглашение с людьми, нанятыми в Eesti Metsameister, чтобы вместо трудового договора оформить трудовые отношения на основании договора поручения между Eesti Metsameister и предприятиями, учрежденными работниками.
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