Вместо наемных работников куча OÜ: НТД напоминает о правилах

«Если работник выполняет трудовые обязанности, с ним необходимо заключить трудовой договор», – сказала ведущий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу.

Уголовное дело: Недавно в суд поступило обвинение, представленное прокуратурой, против скупщика леса Eesti Metsameister и его руководителей за сокрытие налогового обязательства в размере более 1,1 млн евро. Согласно обвинению, для уменьшения обязательств по налогам на рабочую силу было достигнуто соглашение с людьми, нанятыми в Eesti Metsameister, чтобы вместо трудового договора оформить трудовые отношения на основании договора поручения между Eesti Metsameister и предприятиями, учрежденными работниками.