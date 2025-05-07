Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,59%303,4
  • OMX Riga0,29%870,54
  • OMX Tallinn0,03%1 980,59
  • OMX Vilnius1,13%1 195,55
  • S&P 500−0,77%5 606,91
  • DOW 30−0,95%40 829
  • Nasdaq −0,87%17 689,66
  • FTSE 100−0,24%8 576,44
  • Nikkei 225−0,14%36 779,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic0,59%303,4
  • OMX Riga0,29%870,54
  • OMX Tallinn0,03%1 980,59
  • OMX Vilnius1,13%1 195,55
  • S&P 500−0,77%5 606,91
  • DOW 30−0,95%40 829
  • Nasdaq −0,87%17 689,66
  • FTSE 100−0,24%8 576,44
  • Nikkei 225−0,14%36 779,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • 07.05.25, 08:38

Один из руководителей ушел из Apollo после 24 лет работы

Член правления Apollo Group Маури Дорбек решил покинуть компанию после 24 лет работы, чтобы открыть новую страницу в своей жизни, сообщает тематический портал Äripäev kaubandus.ee.
Бывший член правления Apollo Group Маури Дорбек.
  • Бывший член правления Apollo Group Маури Дорбек.
  • Foto: Raul Mee
По словам Дорбека, за его уходом не стояло никаких интриг — решение зрело долго и связано с осознанием того, что он не готов продолжать работать в прежнем ритме еще много лет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.02.25, 16:42
Яан Тоотсен: эстонский кинорынок беспощаден
У некоторых фильмов число зрителей может расти в течение нескольких месяцев, но эстонские кинотеатры, как правило, дают мало времени, рассказал в эфире радио Äripäev режиссер Яан Тоотсен.
Эпицентр
  • 07.03.25, 06:00
Поющий делец: кто открыл в доме нынешнего российского посольства первый в Эстонии универмаг
Сегодня российское посольство в Таллинне окружено забором, на нем – протестные плакаты в поддержку Украины и российских политзаключенных. Но ровно сто лет назад тротуар у дома по улице Пикк, 25 представлял совсем иное зрелище – спешащие горожане замирали у шикарных витрин торгового дома Рейхманна, одного из первых таллиннских универмагов.
Эпицентр
  • 05.02.25, 08:45
Крупный бизнесмен, устроивший беспорядок в Пальяссааре, должен очистить озеро от строительного мусора
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
Новости
  • 15.01.25, 17:06
Спонсор и политик «Отечества» стал журналистом в Postimees
Преподаватель журналистики: это плохой знак
Активный спонсор и член совета партии «Отечество» Ахти Калликорм недавно начал работать редактором в издании Postimees.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
2
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе
3
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
4
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики
5
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
6
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея

Последние новости

Новости
  • 07.05.25, 10:24
Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила
Новости
  • 07.05.25, 09:02
Прокуратура возбудила уголовное дело в связи со спецпроверкой Eesti Energia
Новости
  • 07.05.25, 08:38
Один из руководителей ушел из Apollo после 24 лет работы
Новости
  • 07.05.25, 08:27
Тарифы Трампа обрушили следующий сектор
Новости
  • 07.05.25, 06:00
Школа серфинга продает базу у «Русалки»: качество воды критически упало
Биржа
  • 06.05.25, 18:30
Финансовая инспекция вынесла предупреждение компании Iute Group
Новости
  • 06.05.25, 18:03
Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе

Сейчас в фокусе

Профессор TalTech Алар Конист считает, что Эстония слишком увлеклась целью стать «на 100% возобновляемой», совершенно забыв об экономике этого дела.
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
Министр обороны Ханно Певкур распорядился выплатить канцлеру Кусти Сальму премию за два квартала.
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
Премьер-министр Кристен Михал (справа) и министр финансов Юрген Лиги.
Новости
  • 06.05.25, 17:56
Налог на безопасность исчезнет, ​​НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе
Тыну Мертсина из Swedbank и Михкель Нестор из SEB заявили, что прогноз экономического роста США в этом году снижен с почти 3% до 1%.
Новости
  • 06.05.25, 12:53
«Даже если пошлины будут снижены, ущерб уже нанесен». Банки пересматривают прогнозы роста экономики
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Новости
  • 06.05.25, 14:34
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Фотогалерея
Автомобиль. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 16:30
Дефекты в купленном подержанном автомобиле: за чей счет их устранять?
Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.
Новости
  • 05.05.25, 17:09
Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025