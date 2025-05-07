Один из руководителей ушел из Apollo после 24 лет работы

Сегодня российское посольство в Таллинне окружено забором, на нем – протестные плакаты в поддержку Украины и российских политзаключенных. Но ровно сто лет назад тротуар у дома по улице Пикк, 25 представлял совсем иное зрелище – спешащие горожане замирали у шикарных витрин торгового дома Рейхманна, одного из первых таллиннских универмагов.
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.