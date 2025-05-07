Назад 07.05.25, 08:38 Один из руководителей ушел из Apollo после 24 лет работы Член правления Apollo Group Маури Дорбек решил покинуть компанию после 24 лет работы, чтобы открыть новую страницу в своей жизни, сообщает тематический портал Äripäev kaubandus.ee.

Бывший член правления Apollo Group Маури Дорбек.

Foto: Raul Mee

По словам Дорбека, за его уходом не стояло никаких интриг — решение зрело долго и связано с осознанием того, что он не готов продолжать работать в прежнем ритме еще много лет.