Деловые ведомости
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  • 07.02.25, 16:42

Яан Тоотсен: эстонский кинорынок беспощаден

У некоторых фильмов число зрителей может расти в течение нескольких месяцев, но эстонские кинотеатры, как правило, дают мало времени, рассказал в эфире радио Äripäev режиссер Яан Тоотсен.
Режиссер Яан Тоотсен недавно выпустил документальный фильм о президенте Тоомасе Хендрике Ильвесе, но признался, что аналогичный фильм о Дональде Трампе он снимать бы не стал.
  • Режиссер Яан Тоотсен недавно выпустил документальный фильм о президенте Тоомасе Хендрике Ильвесе, но признался, что аналогичный фильм о Дональде Трампе он снимать бы не стал. Foto: Andras Kralla
Он пояснил, что если фильм стартовал слабо, то он достаточно быстро исчезает из программы.
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