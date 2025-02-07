Яан Тоотсен: эстонский кинорынок беспощаден

В Йыхви после трех лет подготовительных работ этим летом должно начаться строительство комплекса для производства фильмов. Но подобный комплекс будут строить и в Таллинне. Парламентарии от партии «Отечество» обратились в Госконтроль с просьбой проверить, разумно ли такое дублирование.
Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. «Деловые ведомости» вспоминают, какие еще компании принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют «единственным эстонским олигархом».
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.