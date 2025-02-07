Яан Тоотсен: эстонский кинорынок беспощаден

В Йыхви после трех лет подготовительных работ этим летом должно начаться строительство комплекса для производства фильмов. Но подобный комплекс будут строить и в Таллинне. Парламентарии от партии «Отечество» обратились в Госконтроль с просьбой проверить, разумно ли такое дублирование.