Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила

Работник спрашивает: «Работодатель сказал, что хочет завершить наши трудовые отношения, и с новой недели мне не нужно ходить на работу. Я с этим не согласен, но работодатель уже внес соответствующую отметку в регистр трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Можно ли таким образом прекращать договор?»