Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила
За месяц число безработных сократилось более чем на 2400 человек, а на последний день апреля в Кассе по безработице было зарегистрировано менее 47 300 безработных. Год назад, в конце апреля, в кассе зарегистрировались 51 900 человек.
Работник спрашивает: «Работодатель сказал, что хочет завершить наши трудовые отношения, и с новой недели мне не нужно ходить на работу. Я с этим не согласен, но работодатель уже внес соответствующую отметку в регистр трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Можно ли таким образом прекращать договор?»
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.