Деловые ведомости
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  • 07.05.25, 10:24

Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила

За месяц число безработных сократилось более чем на 2400 человек, а на последний день апреля в Кассе по безработице было зарегистрировано менее 47 300 безработных. Год назад, в конце апреля, в кассе зарегистрировались 51 900 человек.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
Сокращения, безработица и создание новых рабочих мест в апреле не принесли сюрпризов, но несколько положительных тенденций все же были замечены.
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