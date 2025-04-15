Число безработных снижается шестую неделю подряд

По состоянию на 13 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 49 051 человек – почти на 500 меньше, чем неделей ранее, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Raul Mee
По уездам наиболее высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа, где он снизился с 19% до 11,7%. Общее число безработных в этом уезде составляет 7265 человек, среди которых почти половина – жители Нарвы.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,6%: без работы в столичном регионе остаются 23 264 человека, большинство из них – жители Таллинна.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,8%.
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