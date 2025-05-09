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  • 09.05.25, 08:55

Крупный бизнесмен мог нарушить закон при сделке с кинотеатрами – штраф уже маячит

Согласно предварительному решению, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ компания MM Grupp незаконно приобрела кинотеатры Forum Cinemas в Литве, и теперь ей грозит штраф.
В Эстонии Маргус Линнамяэ объединил свои кинотеатры с Coca-Cola Plaza.
  • В Эстонии Маргус Линнамяэ объединил свои кинотеатры с Coca-Cola Plaza.
  • Foto: Liis Treimann
Окончательное решение по сделке MM Grupp и Forum Cinemas в Литве в ближайшее время примет литовский департамент конкуренции. Вчера ведомство объявило, что завершило расследование сделки и направило компании уведомление о возможном нарушении.
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