Крупный бизнесмен мог нарушить закон при сделке с кинотеатрами – штраф уже маячит

В Эстонии Маргус Линнамяэ объединил свои кинотеатры с Coca-Cola Plaza.
Foto: Liis Treimann
Окончательное решение по сделке MM Grupp и Forum Cinemas в Литве в ближайшее время примет литовский департамент конкуренции. Вчера ведомство объявило, что завершило расследование сделки и направило компании уведомление о возможном нарушении.
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Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма подтолкнула к публикации в социальных сетях, потрясшей всю Эстонию несколько недель назад, горечь поражения и желание атаковать своего противника в момент, когда формировалось новое правительство.
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
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Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.