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  • 27.03.25, 08:42

Утечка в Минобороны и горькое поражение: как Кусти Сальм пытался сместить Ханно Певкура

Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма подтолкнула к публикации в социальных сетях, потрясшей всю Эстонию несколько недель назад, горечь поражения и желание атаковать своего противника в момент, когда формировалось новое правительство.
Кусти Сальм ранее занимал должности канцлера Министерства обороны и руководителя Центра оборонных инвестиций (RKIK). В настоящее время он возглавляет оборонную компанию Frankenburg Technologies.
14 марта, пятница. Почти канун скандала между Ханно Певкуром и Кусти Сальмом.
Сотрудники Центра оборонных инвестиций (RKIK), ответственного за закупки для обороны Эстонии, вместе с представителями оборонной промышленности и другими партнёрами собрались в столичном Kultuurikatel. Проходит благодарственное мероприятие: чокаются бокалами, вручаются награды, дарятся подарки и обмениваются впечатлениями. Внимательные гости замечают мужчину, который всего через несколько дней заставит ахнуть всю страну. Это — бывший канцлер Министерства обороны и экс-глава RKIK Кусти Сальм.
Присутствовавшие на мероприятии отмечают, что Сальм активно общается со своими бывшими коллегами и в целом чувствует себя свободно.
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