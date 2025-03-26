Назад 27.03.25, 08:42 Утечка в Минобороны и горькое поражение: как Кусти Сальм пытался сместить Ханно Певкура Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма подтолкнула к публикации в социальных сетях, потрясшей всю Эстонию несколько недель назад, горечь поражения и желание атаковать своего противника в момент, когда формировалось новое правительство.

14 марта, пятница. Почти канун скандала между Ханно Певкуром и Кусти Сальмом.

Сотрудники Центра оборонных инвестиций (RKIK), ответственного за закупки для обороны Эстонии, вместе с представителями оборонной промышленности и другими партнёрами собрались в столичном Kultuurikatel. Проходит благодарственное мероприятие: чокаются бокалами, вручаются награды, дарятся подарки и обмениваются впечатлениями. Внимательные гости замечают мужчину, который всего через несколько дней заставит ахнуть всю страну. Это — бывший канцлер Министерства обороны и экс-глава RKIK Кусти Сальм.

Присутствовавшие на мероприятии отмечают, что Сальм активно общается со своими бывшими коллегами и в целом чувствует себя свободно.