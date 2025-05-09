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  • 09.05.25, 11:25

Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере

На границе волости и города Раквере планируется построить крупный деловой район, который будет развивать одна из самых богатых женщин Эстонии Кристи Веэбер.
Строительный объект.
  • Строительный объект.
  • Foto: Лийз Трейманн
На территории детальной планировки площадью 15,2 га запланирован в общей сложности 21 участок, 18 из которых будут отведены под коммерческие и/или производственные земли, один – под транспортные и один – под сельскохозяйственные угодья, пишет Lääne-Virumaa Uudised.
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