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  • 05.09.24, 06:00

ТОП самых богатых: деньги приходят и в трудные времена

Три миллиардера из нынешнего ТОПа самых богатых потеряли сотни миллионов евро на стоимости своих активов, однако в целом верхушка эстонских мультимиллионеров продолжила наращивать свое богатство.
ТОП самых богатых: деньги приходят и в трудные времена
В прошлом году общая стоимость активов первой сотни в ТОПе самых богатых составляла около 17,9 миллиардов евро, но в этом году показатель вырос на 2 процента, до 18,3 миллиардов евро.
Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении ТОП-500 в целом, где состояние самых богатых жителей Эстонии за год увеличилось почти на 3 процента, достигнув 28,5 миллиардов евро.
Повысился и порог для попадания в ТОП-500: если в 2022 году для этого требовалось иметь активов на сумму 11,1 миллиона, а в 2023 году — 13,1 миллиона евро, то в этом году требовалось уже 13,4 миллиона.
Хотя по цифрам темпы роста стоимости активов самых богатых замедлились, все же встречаются и те, для кого выдался очень успешный год с большим ростом.

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