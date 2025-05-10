Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России

Представительство Еврокомиссии в Эстонии представило в Нарве программу празднования Дня Европы в этом городе. Уже в третий раз это будет своеобразное соревнование за влияние на нарвитян. Главный концерт Дня Европы пройдет на Ратушной площади 9 мая, а буквально в паре минут ходьбы от нее нарвитяне смогут увидеть через реку концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.