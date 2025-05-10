Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России

В Киев прибыли главы ведущих европейских держав, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его стремлениям положить конец войне. На фотографии слева направо: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Соединённого Королевства Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
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На встрече главы государств обсуждают предложение США и Европы о 30-дневном перемирии в войне между Украиной и Россией. Если Москва откажется от перемирия, западные страны введут новые санкции против России, сообщил агентству Reuters французский дипломат, отметивший, что план ещё не завершён.
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Власти США стремятся заключить соглашение о перемирии в Украине к Пасхе, 20 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они же признали, что эти сроки могут сместиться, так как власти РФ «никуда не торопятся», передает DW.
Представительство Еврокомиссии в Эстонии представило в Нарве программу празднования Дня Европы в этом городе. Уже в третий раз это будет своеобразное соревнование за влияние на нарвитян. Главный концерт Дня Европы пройдет на Ратушной площади 9 мая, а буквально в паре минут ходьбы от нее нарвитяне смогут увидеть через реку концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.