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  • 10.05.25, 11:34

Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России

В субботу в столицу Украины Киев прибыли лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, чтобы выразить поддержку предложению Украины и США о перемирии.
В Киев прибыли главы ведущих европейских держав, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его стремлениям положить конец войне. На фотографии слева направо: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Соединённого Королевства Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
  • В Киев прибыли главы ведущих европейских держав, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его стремлениям положить конец войне. На фотографии слева направо: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Соединённого Королевства Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
  • Foto: AFP/Scanpix
На встрече главы государств обсуждают предложение США и Европы о 30-дневном перемирии в войне между Украиной и Россией. Если Москва откажется от перемирия, западные страны введут новые санкции против России, сообщил агентству Reuters французский дипломат, отметивший, что план ещё не завершён.
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