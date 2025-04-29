Назад 30.04.25, 08:30 Райнер Сакс: Нарва не похожа на Приднестровье Представительство Еврокомиссии в Эстонии представило в Нарве программу празднования Дня Европы в этом городе. Уже в третий раз это будет своеобразное соревнование за влияние на нарвитян. Главный концерт Дня Европы пройдет на Ратушной площади 9 мая, а буквально в паре минут ходьбы от нее нарвитяне смогут увидеть через реку концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.

И.о. руководителя представительства Еврокомиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас (справа на фото) рассказала о праздничной программе Дня Европы, а Райнер Сакс представил свое видение ситуации с безопасностью в Нарве.

Foto: Николай Андреев

В презентации программы Дня Европы, которая состоялась в нарвской ратуше 28 апреля, участвовал и эксперт по безопасности Райнер Сакс. Он рассказал о том, как Россия старается влиять на Молдову, кандидата в члены ЕС, и на отделившееся от нее Приднестровье.

Сакс, который много раз был в самопровозглашенной республике, считает, что между ситуацией в Принаровье и в Приднестровье мало общего. Объединяет их то, что Россия в обоих случаях пыталась оказывать влияние, но сейчас у нее буквально нет на это сил, считает эксперт по безопасности.

Нет сил воспользоваться эскалацией

«Я вообще не думаю, что Нарва – какой-то чувствительный регион, – сказал Райнер Сакс. – Я не вижу, чтобы Россия имела какую-то возможность так сильно влиять здесь, чтобы все дестабилизировать. Конечно, жалко, что сейчас нельзя поехать в Петербург, хотя, я думаю, что в будущем все это восстановится. Но я думаю, что будущее Нарвы в Евросоюзе, в Эстонии, и тут никакого знака вопроса нет».

На 9 мая, уверен Райнер Сакс, не стоит ждать от России попыток накалить обстановку, поскольку у соседней страны нет сил использовать это в своих интересах: «Я знаю, что в Нарве есть люди, которые до сих пор празднуют День Победы, но я не считаю это опасным для Эстонии. Я не думаю, что Россия устроит какую-то серьезную провокацию». Какого-либо российского ответа на военные учения, которые сейчас проходят в Нарве и вокруг нее, Сакс также не ожидает. По его мнению, все имеющиеся ресурсы Россия сейчас тратит на войну в Украине. «Если бы кто-то напал на Россию, как в 1941 году – другое дело. Тогда вся страна будет сражаться за что-то, что все понимают. Но такого контекста в России сейчас нет, – считает Сакс. – Путин сделал ошибку, он хотел показать войну как военную прогулку, как что-то несерьезное. А сейчас уже три года длится эта война, которая отнимает слишком много ресурсов. Я абсолютно уверен, что Путину нужно какое-то перемирие, хотя бы на два-три года». Отдельный вопрос, по мнению Райнера Сакса, заключается в том, насколько правильную информацию о ситуации и об имеющихся у него ресурсах вообще имеет Владимир Путин. «Как ему докладывают? Иногда ему докладывают явно неправильно, иногда – правильно», – говорит Сакс. Сакс особо отмечает, что Владимиру Путину еще нужно довести до реализации свои планы в Грузии, он потерял позиции в Карабахе, а часть российских войск еще остается в Сирии. «У него довольно много проблем, которыми надо заниматься. И если открывать еще какой-то фронт, это будет очень трудно в международном плане», – считает Райнер Сакс. Ситуация с безопасностью в Нарве осложнилась на прошлой неделе, о чем еще не было известно на момент разговора Сакса с корреспондентом ДВ. Мэр города Катри Райк обратилась в полицию из-за электронных писем с угрозами, которые поступили к ней в тот день, когда пресса сообщила о планах Сил обороны создать в Нарве военную базу. По словам Райк, в тот же день несколько человек показывали ей средний палец из автомобилей. Через три дня городской инспектор по защите памятников старины Мадис Туудер был избит на улице. Нападавший заявил Туудеру, что тот исказил историю Нарвы в своей серии публичных лекций. Об этом сообщило издание «Северное побережье». Пример ослабления российского влияния Сакс рассказал, что в последний раз был в Молдове в начале этого года, и был удивлен тем, как там ослабело российское влияние. По его словам, раньше власти Приднестровья блокировали движение Молдовы в сторону Европейского Союза. Горячие новости Нарвский центр семейных врачей выплатил 800 000 евро дивидендов Российский рыболовный гигант требует от эстонской компании миллионный долг Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала: «Сотрудники отнеслись к новости профессионально» KM Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

«А сейчас там люди об этом даже не говорят. Молдова идет в Европу, а Приднестровье – это как будто вообще не тема для разговоров. Я думаю, в будущем это будет серьезным вопросом для жителей Приднестровья – если ли у них вообще будет выбор – идти с Молдовой в Европу или… вот тут знак вопроса», – рассуждает эксперт по безопасности.

Райнер Сакс отметил, что жители Приднестровья могут свободно получать молдавские паспорта, путешествовать по Евросоюзу и работать в ЕС. Очень сильное влияние на молдавское общество оказывает входящая в ЕС Румыния, а контакты с Россией постепенно уменьшаются.

Фестиваль вокруг ратуши

9 мая главным событием Дня Европы в Нарве станет большой концерт на Ратушной площади с участием Анне Вески и Nublu. До них на этой же сцене выступят молодежные группы из Нарвы и Кохтла-Ярве.

В Нарвском колледже Тартуского университета будет работать языковое кафе. Здесь же пройдет конференция Нарвского музея «Культура и война». Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова сообщила, что планирует снова повесить на стене замка, обращенной к России, антивоенный плакат и флаги.

В окрестностях ратуши будут открыты кафе, информационная палатка ЕС и несколько тематических выставок. На улицах города состоится игра по ориентированию. Мероприятия устраивают разные организации, среди них – посольства Испании и Польши.

8 и 9 мая в Нарва-Йыэсуу состоится бизнес-конференция, организуемая городскими властями, но также включенная в программу Дня Европы. В этом году она носит название «Новые горизонты – на земле и на море».