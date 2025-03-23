Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля

Власти США стремятся заключить соглашение о перемирии в Украине к Пасхе, 20 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они же признали, что эти сроки могут сместиться, так как власти РФ «никуда не торопятся», передает DW
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- Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock
По данным анонимных источников, сама администрация США признает, что эти сроки могут сместиться, так как позиции воюющих сторон во многом противоположны. Bloomberg цитирует представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, который выступил против того, чтобы «условия переговоров или сроки обсуждались в СМИ».
Другие источники агентства выразили мнение, что Кремль не согласится на личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, пока не будет достигнуто мирное соглашение. А это маловероятно к середине апреля, полагают они.
Bloomberg: Путин никуда не торопится
«США надеются на скорое мирное соглашение в Украине, но Путин, похоже, никуда не торопится», – пишет Bloomberg. В качестве примера агентство приводит взаимные обстрелы дронами России и Украины, которые не прекращаются, а также то, что переговорщиком от РФ стал Сергей Беседа из ФСБ. Требования Москвы на переговорах Bloomberg называет «максималистскими».
Пока что США проводят отдельные встречи с представителями РФ и Украины в Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, там обсуждается мониторинг 30-дневного запрета на удары по энергетической инфраструктуре, а также возможное перемирие на Черном море.
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