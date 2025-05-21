Назад 21.05.25, 16:21 Представлен допбюджет Таллинна: фокус на социальные услуги, образование и безопасность Городская управа Таллинна представила городскому собранию проект дополнительного бюджета на 2025 год. Согласно документу, общий объем бюджета города увеличится почти на 8,2 миллиона евро. После принятия, уточненный бюджет Таллинна на 2025 год достигнет 1,3 миллиарда евро.

«Последний бюджет действующей городской управы сосредоточен на трех ключевых приоритетах: безопасность, образование и социальные услуги», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Foto: Andras Kralla

Согласно дополнительному бюджету, текущие расходы города на 2025 год увеличатся на 17,1 миллиона евро, при этом наибольший рост предусмотрен в сфере образования и социальной защиты.

Социальная защита

Городская управа вновь увеличивает объем социальных услуг, акцентируя внимание на пожилых людях и детях.

Увеличится финансирование круглосуточного общего ухода и заработных плат медсестер, а также реорганизованы услуги дневного присмотра и домашнего ухода для пожилых людей с когнитивными нарушениями. В сфере опеки расширится объем услуги сопровождающего лица, при этом с 1 мая управление этим направлением передано Таллиннскому департаменту социальной помощи и здравоохранения. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрено увеличение финансирования услуг социального транспорта и персональных помощников. Часть этих преобразований реализуется при поддержке внешнего финансирования. Таллинн по-прежнему гарантирует своим жителям место в доме попечительства за счет средней пенсии – на это дополнительно выделяется почти миллион евро. Образование В сфере образования предусмотрено выделение дополнительных средств на покрытие управленческих расходов учебных заведений, а также на поддержку частных школ. Важной статьей расходов станет внедрение нового закона о дошкольном образовании, включая координацию услуг поддержки в детских садах. С использованием государственных целевых дотаций будет оказана поддержка проведению уровневых работ и экзаменов, приобретению учебных материалов, развитию практического преподавания физической активности и естественных наук, а также обучению эстонскому языку. В Таллиннском прикладном колледже будут открыты новые учебные места для учеников с особыми образовательными потребностями (HEV). Музыкальная школа Нымме расширит свою деятельность в Хааберсти. Эксплуатационные расходы образовательных учреждений будут уточнены в соответствии с фактическими потребностями. Горячие новости Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни МИД: у нас нет информации о выживших Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов KM Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

В сфере молодежной работы предусмотрены средства на поддержку Таллиннской ученической дружины Õpilasmalev, в том числе на открытие новой группы для молодежи с тяжелыми и глубокими интеллектуальными нарушениями, а также на укрепление сотрудничества между мобильными специалистами по работе с молодежью и самими молодыми людьми.

Кроме того, начинаются два строительных проекта: комплексная реконструкция школы Хелени и строительство пристройки к гимназии Якоба Вестхольма.

Безопасность

Для повышения безопасности запускается две меры поддержки для квартирных товариществ: первая поможет привести подвалы в порядок для использования в качестве укрытий, вторая – обеспечит работу тепловых узлов при отключении электроэнергии.

На реализацию этих инициатив предусмотрено 1,5 миллиона евро. Квартирные товарищества смогут запрашивать эту поддержку через Муниципальную полицию.

Культура

Расходы учреждений культуры увеличиваются. Это происходит, главным образом за счет роста их собственных доходов. Дополнительные средства будут направлены Таллиннскому городскому театру и на концертное турне Таллиннского камерного оркестра в США, приуроченное к 90-летию Арво Пярта.

Также будет оказана поддержка участию таллиннских коллективов в Празднике песни и танца, а также расширены возможности программы активного долголетия для пожилых людей.

Кроме того, стартуют два проекта с внешним финансированием, направленные на развитие ночной городской жизни и обмен опытом между городами в области устойчивого развития.

Спорт

Объем финансирования деятельности в сфере спорта и физической активности будет скорректирован с учетом фактических потребностей. Помимо этого, увеличатся средства на проведение международных спортивных мероприятий, а также будет оказана поддержка Эстонскому гимнастическому союзу в организации чемпионата Европы.

Операционные расходы программы «Таллинн – Спортивная столица Европы 2025» будут уменьшены. Часть средств пойдет на инвестиции, в том числе на покупку снежных пушек для трасс здоровья в Нымме и Пирита.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения наблюдается увеличение текущих расходов Таллиннской скорой помощи, что обусловлено ростом стоимости услуг и повышением заработной платы медперсонала.

С осени начнет свою работу пилотный проект дежурного семейного врача, призванный обеспечить доступ к первичной медицинской помощи пациентам «зеленой» и «синей» триажных категорий в часы, когда обычные семейные врачи недоступны.

Охрана окружающей среды

В области охраны окружающей среды стартует ряд проектов с внешним финансированием. Среди них – выездной сбор опасных отходов в восьми районах Таллинна, а также международные инициативы по продвижению экологически устойчивых государственных закупок, циклической экономики и климатической нейтральности.

В Мустамяэ, в сотрудничестве с местным сообществом, будет создана общественная пищевая аллея, где планируется высадка различных съедобных растений.

Будет запущен новый предпринимательский проект с внешним финансированием под названием CliNeDest. Он направлен на развитие климатически устойчивого туристического бизнеса и поддержку прибрежных регионов Балтийского моря в переходе к климатической нейтральности путем создания соответствующих рабочих моделей.

Благоустройство

Для поддержания общественных дорог и улиц в надлежащем состоянии, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с управами городских районов проведет дополнительные работы по их текущему содержанию и восстановительному ремонту. Это поможет сохранить существующее покрытие, продлить срок службы дорог и снизить потребность в капитальном ремонте.

Кроме того, увеличиваются кадровые расходы парка Кадриорг, чтобы укрепить потенциал недавно созданного подразделения по обслуживанию пешеходных дорожек.

В контексте благоустройства городской среды повысятся расходы на озеленение. Это связано с созданием новых зеленых насаждений и уходом за ними в рамках крупных дорожных проектов. Также возрастут затраты на обслуживание городской мебели и урн, а к предстоящему зимнему сезону запланировано расширение декоративного освещения.

В сфере инженерных сетей снизятся расходы на отведение ливневых вод. Это связано с изменением тарифов AS Tallinna Vesi. При этом возрастут затраты на уличное освещение, что вызвано необходимостью покрытия новых требований, предусмотренных обновленным договором на обслуживание, начиная с августа 2025 года.

В системе городского планирования увеличиваются расходы на планирование и архитектурные конкурсы. Это включает обновление аллеи Свободы и парка Лембиту, а также открытие экспозиции Украинского сада. Кроме того, стартуют международные проекты по цифровому управлению мостами (BRIDGITISE) и внедрению BIM-технологий (BIM4Gov) в государственном секторе.

В сфере мобильности будут компенсированы дополнительные расходы, вызванные ростом цен на билеты Elron, чтобы жители Таллинна по-прежнему могли пользоваться бесплатным проездом в пределах города.

Расходы Городской канцелярии возрастают из-за корректировки бюджета на выборы в Городское собрание Таллинна, включая, при необходимости, привлечение дополнительного персонала на избирательные участки. Средства также выделены на восстановление зимнего сада в доме Яана Поска и расширение экспозиции, посвященной 160-летию со дня его рождения.

Инвестиционный бюджет в основном корректируется на основе результатов государственных закупок, уточняя общую стоимость инвестиционных объектов и планы расходов на 2025 год.