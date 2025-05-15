Назад 15.05.25, 11:00 Минфин представил дополнительный бюджет на 2025 год Министерство финансов представило в правительство дополнительный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на 46,5 млн евро, доходов – на 26,6 млн евро и инвестиций – на 32,5 млн евро, передает rus.err.ee.

Министр финансов Юрген Лиги.

Foto: Liis Treimann

Одобрение проекта дополнительного бюджета включено в повестку заседания правительства 15 мая.

Принятый в декабре 2024 года госбюджет предусматривает в текущем году доходы в размере 17,7 млрд евро и расходы в размере 18,2 млрд евро.

В пояснении к разработанному минфином дополнительному бюджету указывается, что 44,2 млн евро из дополнительных расходов и инвестиций направлены на проекты в сфере гособороны, подлежащие реализации в 2025 году.

Глава отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ сообщил во второй половине апреля, что в бюджете 2025 года и в недавнем экономическом прогнозе министерства не учтено то обстоятельство, что дефицит госбюджета Эстонии уже в этом году может достичь 4,5% валового внутреннего продукта при разрешенных 3%.