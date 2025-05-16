Назад 16.05.25, 16:46 Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов Русскому театру недолго осталось существовать под этим названием: новости обещают уже в начале июня. Финансовый год театр закончил с убытками: помимо пары неокупившихся постановок, на нем висит старый кредит, который недавно пришлось рефинансировать. Несмотря на это в будущее его руководитель Анне-Ли Пяйв смотрит с оптимизмом.

«Сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то – отвлечься и слезть с антидепрессантов», – говорит директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.

Foto: Олеся Лагашина

Прошлый год вы закончили в минусе. Насколько для вас это критично? Требует ли вообще государство от вас, чтобы вы приносили прибыль?

Нет, на самом деле государство ни от одного целевого учреждения не требует, чтобы оно было в прибыли. Наша цель – получить ноль. Если мы посмотрим годовые отчеты большинства театров, там будет минус. Он, как правило, складывается из амортизации.

То, что эстонские театры не прибыльны, действительно видно и по другим финансовым отчетам. Убытки приносят даже спектакли, которые пользуются огромным спросом, – хоть тот же «Rahamaa», на который не пробиться. Но в Русском театре такого ажиотажа мы не наблюдаем. Почему?

У нас другой зритель, и мы ему благодарны. Мы, конечно, стараемся получить нового, более молодого, но как-то традиционно сложилось, что, судя по опросу, который был проведен Turu-uuringud, наш основной зритель – это женщина 50+, которую в основном интересует классика. Причем это не зависит от языка, это касается и русских, и эстонцев. Поэтому у нас пользуются большой популярностью классические произведения и мюзиклы. На них люди приходят с удовольствием. Но мы движемся в том направлении, чтобы и другие жанры тоже интересовали. Какие спектакли оказались у вас наиболее финансово успешными за последние годы? Очень успешны спектакли Сергея Голомазова (худрука Рижского Русского театра имени М. Чехова. – прим. ред.). Если мы говорим про 2022 год, то это «Обыкновенное чудо», оно принесло сразу 100 000 евро в течение полугода – это сумасшедше много. «Дубровский» – очень успешный спектакль. 27 мая мы едем с ним в Пярну и еще не делали рекламы, а уже ползала продано. На «Кабирии» полные залы. Но самые успешные у нас – детские рождественские спектакли. «Щелкунчик» шел несколько лет и пользовался успехом. Очень талантливые спектакли ставит Даниил Зандберг, его «Три бабы Яги и Новый год» пользовались сумасшедшим успехом, это более чем окупилось. Несколько тонн бетона потянули вниз Согласно вашему годовому отчету, брешь в бюджете Русского театра пробили в том числе коммерчески неуспешные постановки вроде «Мавки» по Лесе Украинке и «Слишком много солнца» о советской диктатуре. Вы пытались анализировать, почему они оказались неуспешными и какой вывод вы из этого сделали? Да, конечно, любой театр анализирует свои достижения и неудачи. Не могу сказать, что «Мавка» была неудачна. Это очень успешный спектакль с замечательной игрой актеров, который вызвал исключительно положительную критику. Но это был технически очень сложный спектакль, мы не были готовы к тому, что там такой тяжелый грунт, куда придется заливать несколько тонн бетона. Мы работали с несколькими инженерными бюро, которые оказали нам меценатскую поддержку, но все равно это было очень-очень дорого. Именно поэтому мы играли его во второй год и все равно не вышли в плюс. Если мы посмотрим «Rahamaa», то там тоже очень серьезные затраты. Что касается «Очень много солнца», есть люди, которые с большим трепетом относятся к этому спектаклю и сейчас пишут письма и спрашивают, неужели его не будет в следующем сезоне. Но если взять кассовые показатели, то этот спектакль не принес в кассу театра денег. Это же очевидно. Очень трудно представить себе даму в возрасте 50+, которой этот спектакль мог бы понравиться. Если исходить из целевой аудитории, по какому принципу формируется репертуар Русского театра? Мы продолжаем ставить классику. Следующий сезон откроется спектаклем «Отцы и дети», и это очень важно. В то же время основная задача – познакомить русскоязычного зрителя с эстонскими авторами. Чтобы больше привлечь молодого зрителя, у нас, например, Ааре Тойкка будет ставить спектакль для подростков и для всей семьи «Фрау Мюлер должна уйти». У нас будут Piip ja Tuut, которые поставят спектакль для всей семьи в преддверии Рождества... Горячие новости Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство Bolt вновь сокращает работников в Эстонии KM Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Это запрос со стороны финансирующего вас государства или вы сами пришли к тому, что необходимо держать какой-то баланс между русскоязычной классикой и тем, что удовлетворяет Министерство культуры?

Безусловно, это в том числе связано с ожиданиями учредителя. Знакомить зрителя, вне зависимости от того, на каком языке он говорит, с эстонской классикой – это требование Министерства культуры абсолютно ко всем театрам, не только к Русскому. Такие же требования предъявляются и к Эстонскому драматическому театру, и к опере «Эстония», и к «Ванемуйне». У всех появляется намного больше работ эстонских авторов, и даже пьесы заказываются специально для театра.

Совсем скоро зрители увидят спектакль Эльмо Нюганена «Восход богов», репетиции которого идут сейчас в Русском театре.

Foto: Олеся Лагашина

Русский театр включает в свой репертуар и довольно трудные постановки. Сейчас, например, Эльмо Нюганен ставит спектакль о Мариуполе. Это то же, что мы видим в новостях. Журналисты замечают отток читателей, которых отпугивают негативные новости. Видно, что потребитель хочет расслабиться, хочет каких-то позитивных эмоций. И, наверное, в театр он идет в том числе за этим. Насколько сказывается на ваших финансовых результатах то, что вы включаете в репертуар спектакли о войне и диктатуре?

Конечно, сказывается. В репертуаре каждого театра есть тяжелые, но очень важные постановки. Если мы говорим о постановке Эльмо Нюганена, которую еще никто не видел, то этот спектакль заставляет, безусловно, задуматься, но там много и любви. Это не «Ромео и Джульетта», ни в коем случае, но это о возможности любви во время войны, о ее существовании. Уже только ради этого стоит прийти и посмотреть этот спектакль. Конечно, люди с удовольствием приходят мюзикл посмотреть и комедию. И это тоже оправдано, потому что сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то отвлечься и слезть с антидепрессантов. Мы очень стараемся удержать баланс. Тяжело, но мы стараемся.

Неожиданно свалившийся кредит

В вашем финансовом отчете говорится, что в 2024 году театр не сумел изыскать средства на покрытие своих кредитных обязательств перед Министерством культуры. Как возник этот кредит?

Этот кредит возник очень давно, еще в 2004 году. Несколько раз эта сумма увеличивалась. Вначале это было 3,5 млн крон, потом превратилось в 6 млн с копейками... Кредит был взят на реновацию театра, еще когда им руководил Марек Демьянов. Во времена, когда театр возглавляли Маргус Алликмаа и Светлана Янчек, все жили тем, что в 2024 году должен быть последний платеж. На самом деле, кредит выплачивало Министерство культуры, а проценты выплачивал театр. От основной суммы кредита оставалась сумма в 237 000 евро, которая сейчас легла на наши плечи. До этого мы думали, что эту сумму тоже покроет Министерство культуры.

А почему оно его не покрыло?

Потому что средств нет. В 2006 году в отчете в какой-то момент произошло перенаправление средств на покрытие кредита, которые дало министерство, в субсидию на деятельность. То есть покрытие было, министерство выдало деньги, а потом был скорректирован баланс, и в результате возник дефицит по покрытию кредита в размере 237 000 евро. На сегодняшний день нет возможности определить причины давно случившейся ситуации, но серьезно об этом задумались только в 2023 году.

То есть, когда министерству самому стало не хватать денег?

Когда в 2023 году стали говорить о том, что осталась последняя сумма, которая на тот момент составляла почти 800 000, оказалось, что вот этих 237 000 не хватает. И поэтому театру пришлось рефинансировать кредит в Swedbank под 3%, конечно, согласовав это с министерством, советом и т.д., но теперь этот кредит придется выплачивать самому театру.

Русский театр вскоре сменит свое название, но не перестанет ставить русскую классику.

Foto: Jelena Vilt, Русский театр

За счет чего вы планируете в дальнейшем его погашать?

За счет дохода, который мы получаем, прежде всего от продажи билетов, конечно, и от аренды помещений, от предпринимательской деятельности.

Насколько видно из годового отчета, вы запланировали на этот год увеличение доходов, несмотря на то, что конъюнктура не то, чтобы очень благоприятна. На что вы рассчитываете и есть ли у вас какой-то план Б, если вдруг увеличить доходы все-таки не удастся?

Мы, на самом деле, очень надеемся, что получится, потому что сейчас у нас показатели хорошие. Значительно увеличился доход от аренды, и во второй половине года, то есть с начала нового сезона, мы будем еще активнее использовать Ring lava, приглашать туда частные театры, предприятия для проведения различных мероприятий. И это тоже будет хорошая статья доходов. Во всяком случае, мы в это очень верим.

В условиях инфляции предприниматель обычно тоже повышает цены. Вам удается переложить подорожание на потребителя? Если сравнить с эстонскими театрами, вы берете за билет мало. Понятно, что ваш клиент в целом беднее, но у вас ведь есть, наверное, лояльный зритель, который готов платить эти деньги, лишь бы Русский театр продолжал существовать?

У нас есть меценатский билет – не могу сказать, что он пользуется бешеным успехом, но мы очень ждем всех людей, которые хотят помочь театру. Пожалуйста, на любой спектакль можно купить спонсорский билет. Наш основной зритель, как правило – это группы. Это студенты, учителя, которые приводят своих учеников, и там большая скидка. Может быть, не стоит делать столько скидок, но тогда будет меньше зрителей. Мы стараемся балансировать, но мы же видим, что и у школ финансирования не хватает, чтобы водить детей на все мероприятия.

Вы уже упомянули несколько постановок, которые у вас запланированы. Насколько все это дорогостоящие проекты?

Ну, это недешевые, конечно, проекты. Как правило, раньше у Русского театра было 14-13 премьер, сейчас их будет около десяти. Мы ведем переговоры с постановщиками, приглашенными актерами, художниками и стараемся договориться в рамках того бюджета, который предусмотрен. Мы тоже не можем прыгнуть выше головы, а все дорожает. Есть, конечно, установленные пределы, меньше которых ты не можешь платить режиссеру или художнику, если он из Эстонии. Если это именитый режиссер, ты не можешь ему заплатить совсем мало.

Сколько сейчас стоит самый дорогой ваш спектакль?

Самый дорогой спектакль сейчас – это «Кабирия». А если смотреть за прошлый год, то «Дубровский» – он технически очень сложен и там костюмы интересные, сценография. Оно стоит этих денег. Общий бюджет такого спектакля – это порядка 70 000 евро.

Самый доходный месяц в театре – как водится, декабрь, когда на рождественские постановки приходят целыми классами и семьями. «Три Бабы Яги и Новый год» принесли, например, в театральный бюджет 78 000 евро при расходах в 35 000.

Foto: Mats Õun, Русский театр

Уже почти не Русский театр

Большой недостаток местной театральной жизни на русском языке – это отсутствие значительной конкуренции, что неизбежно сказывается на качестве. Даже если мы возьмем в сравнении с эстонскими театрами, есть четко ощущаемая разница в профессионализме, особенно если речь идет о молодых актерах. Осознается ли это внутри театра?

Я не хотела бы упоминать некоторые имена, но есть яркий пример, когда человек работал у нас в театре на должности режиссера и, в принципе, не делал ничего. А теперь он занимается своим делом, он, безусловно, талантливый человек, и это дело у него хорошо идет. И видно, что он это умеет.

Почему здесь не получилось?

Ну, потому что здесь театр и так платит деньги. Ты не можешь не заплатить актерам и не можешь не заплатить режиссеру, даже если у него нет никакой нагрузки. Можно что угодно говорить о том, что это задача художественного руководителя, задача администрации сделать так, чтобы все были заняты. Но, к сожалению, не всегда это получается.

Сколько у вас сейчас штатных сотрудников?

У нас в труппе сейчас официально 30 актеров и есть еще те, кто работают по ролевым договорам. Если посмотреть на нашу страницу, создается впечатление, что у нас их просто очень много. То же самое в Драматическом театре – там их 39, хотя не все они в штате. А общий персонал у нас – 103 человека, что на самом деле нормально для такой огромной машины, как Русский театр. И это с учетом сокращений, которые были проведены в прошлом году, потому что финансирование всех театров было сокращено на 4%. Для того, чтобы как-то выдержать, основной удар приняла на себя администрация, и это были люди, которые работали в штате и по договорам подряда.

Вы ожидаете, что с учетом невыполненного плана по доходам будут еще какие-то сокращения?

М-м-м, мы этого не ожидаем, мы стараемся выполнить план, а там уже жизнь покажет, как бы тривиально это ни звучало.

Какие-то сигналы на этот счет поступают от министерства?

Нет, пока нет. Мы все слышали, что сказали: никаких изменений не будет.

Министерство культуры не планирует закрывать Русский театр. В последние годы Министерство культуры провело три сокращения бюджета и постоянно ищет места, где можно было бы сэкономить общественные деньги, особенно в ситуации, когда состояние бюджета не демонстрирует признаков улучшения. По-прежнему цель состоит в том, чтобы найти места экономии так, чтобы ни одно значимое с точки зрения культурной политики учреждение не было вынуждено закрыться. Ханнус Лууре советник по коммуникации Министерства культуры

Учитывая развитие событий и давление эстонской общественности, недолго осталось ждать, что с фасада Русского театра исчезнет слово «Vene». Как скоро вы этого ожидаете?

Прямо совсем вот в ближайшее время. Я думаю, что это будет в начале июня.

Как вообще складывается сейчас ваше общение с Министерством культуры? Вы ощущаете оттуда скорее поддержку или скорее давление?

Не устану повторять, нам очень повезло, что председателем совета является наш бывший директор театра. Это хорошо в том плане, что он знает людей, знает все, что здесь происходило, ему не нужно объяснять. У нас сейчас очень хороший совет, в который входят грамотные люди.

Существует ли, на ваш взгляд, вероятность, что в обозримой перспективе финансирование театра будет сокращено настолько, что он не сможет вести свою деятельность в прежнем объеме?

Пока таких сигналов не поступало. Мы оперируем той информацией, которая есть на сегодняшний день. Но мы же живем сегодня, поэтому все может измениться. И не только у Русского театра, на самом деле.

«Нас уже солидарно сократили», – взывают работники Linnateater. О высоких зарплатах работникам культуры остается только мечтать.

Foto: Личный архив

Не убыток, а результат амортизации

По результатам прошлого года, минусовые балансы практически у всех крупнейших театров страны, самый большой минус – у «Ванемуйне». Впрочем, по словам руководителя театра Айвара Мяэ, в этом нет никакой проблемы.

«Это не отрицательный результат хозяйственной деятельности, а результат амортизации. На балансе учреждений культуры много имущества, из-за его амортизации они уходят в минус, но хозяйственная деятельность у всех из них в плюсе – и у Русского театра, и у «Ванемуйне». И есть договоренность, что у нас не должно лежать в кассе 1,2 млн евро в ожидании, пока их инвестируют, – поясняет он. – В частном бизнесе с помощью амортизации собирают деньги на инвестиции, а в сфере культуры этого не делают: если нам нужны деньги на инвестиции, мы подаем ходатайство и получаем их из бюджета Министерства культуры».

Впрочем, поскольку сокращения госбюджета не обошли и минкульт, и подведомственные ему целевые учреждения, «Ванемуйне», как и остальные, был вынужден сократить свои расходы на 4%, однако, по словам Айвара Мяэ, художественной составляющей это не коснулось.

Что касается Русского театра, который Мяэ некогда пришел спасать от финансовых трудностей, возглавив его совет, то сейчас, по его оценке, дела театра идут очень хорошо, о чем свидетельствует заполняемость залов.

«Другое дело, что рыночная ситуация изменилась. Раньше была “Золотая маска”, многие театры приезжали из России, а теперь у театра, так сказать, отобрали этот рынок. Но сегодня Русский театр – единственная связь между эстонской и русской общиной в культурном плане, так что он выполняет очень важную функцию, – говорит он. – И в этом плане он движется в правильном направлении. С одной стороны, мы знакомим русскоязычное население с эстонским драматическим искусством, с другой – представляем эстонскому населению русскую классику».