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  • 23.05.25, 09:39

Продажу самолетов Nordica отложили до июня

Переговоры о продаже самолетов обанкротившегося государственного авиаперевозчика Nordica затягиваются, и сделка, первоначально запланированная на май, была отложена до июня.
Министерство климата рассчитывало закрыть сделку по продаже самолетов в апреле.
  • Министерство климата рассчитывало закрыть сделку по продаже самолетов в апреле.
  • Foto: Markus Mainka
Самолеты находятся на балансе госпредприятия Transport Asset Management, входившего в состав концерна Nordica, пишет rus.err.ee.
«Переговоры о продаже самолетов OÜ Transpordi Varahaldus продолжаются активно, компания старается достичь наилучшего результата. Переговоры идут немного дольше, чем планировалось, но на данный момент есть основания полагать, что договор о продаже будет заключен в июне», – сообщил ERR представитель Министерства климата Мартин-Эрих Торьюс.
В середине апреля вице-канцлер минклимата и член совета Nordica Сандер Сальму сообщил ERR о подписании протокола с потенциальным покупателем и продолжении переговоров.
Transpordi Varahaldus принадлежат семь 88-местных региональных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG.
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