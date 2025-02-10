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  • 10.02.25, 11:08

Свет: международные компании выразили интерес к покупке самолетов Nordica

Самолеты компании Transpordi Varahaldus, которые использовала обанкротившаяся государственная авиакомпания Nordica, хотят купить различные международные компании: поступили предложения как о покупке всего авиапарка или его части, а также на аренду, сообщил министр инфраструктуры Владимир Свет.
Самолет Nordica. Фото иллюстративное.
  • Самолет Nordica. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Государственной компании Transpordi Varahaldus принадлежат семь 88-местных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG, которые были выставлены на публичные торги в январе.
Владимир Свет сообщил ERR, что в настоящее время пока нет возможности предоставить подробную информацию о поступивших предложениях, так как Transpordi Varahaldus обрабатывает заявки, но интерес к самолетам есть.
«Было несколько предложений от разных международных компаний. Были предложения о покупке всего парка, о покупке части парка самолетов и частичной аренде, – сказал Свет. – Следует отметить, что наш приоритет – продать авиапарк сразу, и мы движемся в том направлении, чтобы как можно быстрее избавиться от расходов на обслуживание самолетов и получить максимально возможную прибыль для государства».
Ранее Свет говорил, что цена самолетов может составить около 30 млн евро, и теперь он отметил, что в плане ценового диапазона прогноз, похоже, совпал с реальностью.
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