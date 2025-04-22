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  • 22.04.25, 11:32

Требования кредиторов к Nordica выросли с 34 млн до 85 млн евро

Размер требований, предъявленных кредиторами к обанкротившемуся эстонскому национальному авиаперевозчику Nordica, который первоначально оценивался в 34 млн евро, увеличился до 85 млн евро, передает rus.err.ee.
Опубликованный в январе отчет о специальной проверке Nordica подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия.
  • Опубликованный в январе отчет о специальной проверке Nordica подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия.
  • Foto: Shutterstock
Первоначальная оценка обязательств авиакомпании была озвучена в конце января при объявлении ее банкротства Харьюским уездным судом, но к концу марта, когда настал срок предъявления требований кредиторами, их сумма увеличилась более чем в два раза.
Об этом сообщил банкротный управляющий Nordica Тармо Петерсон, по словам которого рост требований в основном связан с ущербом, понесенным партнерами авиакомпании из-за невыполнения обязательств по различным договорам.
Крупнейшим кредитором (36 млн евро) Nordica является входившая с ней в один концерн компания Transpordi Varahaldus, на балансе которой находились самолеты, использовавшиеся Nordica и ее дочерней фирмой.
При этом большую часть активов Nordica образует требование к ее дочерней фирме Regional Jet, также являющейся банкротом, в размере около 30 млн евро.
Спецпроверка выявила небрежность руководства
Опубликованный в январе отчет о специальной проверке Nordica подверг резкой критике как правление, так и совет директоров предприятия, утверждая, что ни одно из них не предприняло достаточных мер для предотвращения или снижения рисков компании.
Проведенная Ernst & Young Baltic и юридической фирмой Fort специальная проверка установила, что при запуске проектов и заключении сделок правление Nordic Aviation Group уделяло недостаточное внимание рискам и их минимизации.
Содержание договоров, ограничения и риски часто анализировались только после их подписания. Пренебрежение важными рисками может рассматриваться как нарушение обязанности правления действовать с должной осмотрительностью и прилежностью, отмечается в отчете.
Кроме того, спецпроверка выяснила, что правление предоставляло совету директоров достаточную и необходимую информацию о проектах и принимаемых решениях. Однако совет директоров и сам не запрашивал у правления информацию по решениям, которые были сопряжены со слишком большими рисками. «Совет директоров, как правило, не ставил под сомнение необходимость или целесообразность предлагаемых правлением проектов, а также информацию, предоставляемую правлением», – говорится в рапорте.
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