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  • 28.05.25, 11:12

Предприниматели хотят компенсации за затягивание процесса детальных планировок

Созданный при правительстве совет предпринимателей считает, что процесс согласования детальных планировок затягивается во многом из-за нерешительности чиновников, рассказал заместитель руководителя совета Роберт Китт.
Председатель правления Utilitas Eesti Роберт Китт (справа) и деревообрабатывающий промышленник Рауль Кирьянен на заседании созданного премьер-министром совета предпринимателей.
  • Председатель правления Utilitas Eesti Роберт Китт (справа) и деревообрабатывающий промышленник Рауль Кирьянен на заседании созданного премьер-министром совета предпринимателей.
  • Foto: Liis Treimann
Предприниматели представили государству ряд предложений по ускорению этих процедур.
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