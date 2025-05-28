Предприниматели хотят компенсации за затягивание процесса детальных планировок
Созданный при правительстве совет предпринимателей считает, что процесс согласования детальных планировок затягивается во многом из-за нерешительности чиновников, рассказал заместитель руководителя совета Роберт Китт.
Застройщик Triple Net Capital, испытывающий трудности с налоговой задолженностью, рассматривает возможность продать проект застройки квартала Лютера в центре Таллинна. Хотя конкуренты признают привлекательность места, учитывая возможные риски, никто не спешит делать предложение.
Государство планирует предоставить банкам свободу самим решать, оценивать ли на месте недвижимость, интересующую потенциального заемщика, или же устанавливать ее стоимость на основе статистических данных.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.