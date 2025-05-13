Назад 14.05.25, 12:05 Оценка недвижимости по-новому: застройщики боятся катастрофы, банки советуют не паниковать Государство планирует предоставить банкам свободу самим решать, оценивать ли на месте недвижимость, интересующую потенциального заемщика, или же устанавливать ее стоимость на основе статистических данных.

Предприниматель в сфере недвижимости Ингвар Аллеканд также обеспокоен тем, что государство способствует устранению независимого оценщика из сделок с недвижимостью. «Если оценка недвижимости сосредоточится в руках крупных банков на предложенных льготных условиях, то из процесса исчезнет взгляд независимого эксперта».

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Представители сектора недвижимости видят в намерении государства серьезные риски, банки и оценщики сомневаются, принесет ли это какую-то пользу заемщику, но относятся к ситуации спокойнее.

«Вырисовывается масштабная проблема – явный конфликт между кредитором и процессом определения стоимости имущества», – предостерег в начале апреля председатель правления и член правления Союза фирм недвижимости Эстонии (EKFL) Ингвар Аллеканд.

Крупнейшие банки и председатель правления Союза оценщиков недвижимости Эстонии Айвар Томсон не смотрят на ситуацию столь драматично, однако признают, что в конечном счете выгода для заемщика может оказаться не такой значительной, как надеется государство.