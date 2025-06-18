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  • 18.06.25, 12:11

Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось

Погрязший в долгах и находившийся в процессе санации автоперевозчик Massiner не смог договориться с банком и подал заявление о банкротстве.
Из-за налоговой задолженности Департамент полиции и погранохраны не выдавал связанный с работодателем вид на жительство водителям из третьих стран, рассказал один из владельцев Massiner Тыну Сепик.
  • Из-за налоговой задолженности Департамент полиции и погранохраны не выдавал связанный с работодателем вид на жительство водителям из третьих стран, рассказал один из владельцев Massiner Тыну Сепик.
  • Foto: Liis Treimann
Один из владельцев фирмы Тыну Сепик пояснил, что они не смогли прийти к соглашению с банком Luminor. Банк является крупнейшим кредитором предприятия, и в лизинге у Massiner находилась различная техника. По словам Сепика, в 2023 году бизнес столкнулся с трудностями из-за роста процентных ставок, а в прошлом году проблемы усугубились. Процентные расходы фирмы за год выросли более чем на 100 000 евро. Не оставалось иного выхода, кроме как прибегнуть к санации, однако крупнейший кредитор Luminor выступил против.
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