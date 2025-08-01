Владельцы Olerex получили 14,6 млн евро дивидендов

Оборот принадлежащей Андресу Линнасу и Анти Моппелу компании Aqua Marina вырос в прошлом году с 600 до 630 млн евро. Чистая прибыль при этом сократилась с 12 млн до 1,5 млн евро, следует из годового отчета концерна.
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«Мысль построить очень качественный, роскошный спа-центр зрела у меня в голове много лет. Я сам отсюда родом, мои родители тоже отсюда», — рассказал Андрес Линнас на празднике стропил природного спа-отеля в Уускюла, на северном берегу Чудского озера.