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  • 01.08.25, 18:29

Владельцы Olerex получили 14,6 млн евро дивидендов

Прибыль управляющей компании собственников балтийского топливного бизнеса в прошлом году была довольно скромной, но по итогам предыдущих удачных лет были выплачены приличные дивиденды.
Андрес Линнас.
  • Андрес Линнас.
  • Foto: Лийз Трейманн
Оборот принадлежащей Андресу Линнасу и Анти Моппелу компании Aqua Marina вырос в прошлом году с 600 до 630 млн евро. Чистая прибыль при этом сократилась с 12 млн до 1,5 млн евро, следует из годового отчета концерна.
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