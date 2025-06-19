Назад 19.06.25, 13:48 Глава Terminal признал, что его обвинения в адрес Olerex не были основаны на фактах В рамках судебного компромисса глава топливной компании Terminal Райдо Раудсепп признал, что его обвинения в адрес конкурента Olerex не основывались на фактах.

В феврале окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело, в рамках которого Olerex и член правления компании Андрес Линнас обвиняются в предоставлении ложных данных.

Foto: Andras Kralla

Компромисс был заключен в Тартуском уездном суде. Так, Раудсепп согласился опубликовать заявление, опровергающее ранее сделанные им обвинения. В рамках компромисса AS Olerex, в свою очередь, согласилась отозвать гражданский иск, поданный против Terminal и Райдо Раудсеппа.

Согласно судебному постановлению, утвердившему компромисс, AS Terminal и Раудсепп обязуются за свой счёт опубликовать в крупных эстонских СМИ заявление следующего содержания: «Информация, озвученная Райдо Раудсеппом 09.06.2023 в статье ERR о предполагаемом ущербе в 100 миллионов евро, представляла собой субъективное мнение Райдо Раудсеппа, которое он не желал представлять как достоверный факт».

Ранее глава Terminal Oil обвинил Olerex в убытках на 100 миллионов евро, утверждая, что действия Olerex нанесли ущерб другим топливным компаниям. Он подчеркнул, что рынок вынужден снижать цену из-за действий Olerex, что приводит к значительным убыткам. По его словам, убытки в размере 300 000 евро в день выливаются в 2,1 миллиона евро в неделю и более 100 миллионов евро в год.

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Шраф в 900 тысяч евро

В конце ноября департамент выписал топливной компании Olerex штраф на сумму 6 млн евро в связи с нарушением обязательств по биотопливу. При вынесении штрафа ведомство отметило, что подобное нарушение не было первым для Olerex, и вина компании была больше средней.

В июне Тартуский уездный суд существенно снизил сумму штрафа – до 900 000 евро. Суд счел, что нарушение не было умышленным, окружающей среде не был нанесен ущерб, а компания не получила экономической выгоды.

Прокуратура обвиняет Olerex в уголовном преступлении

В феврале окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело, в рамках которого Olerex и член правления компании Андрес Линнас обвиняются в предоставлении ложных данных.

Согласно обвинению, целью подачи ложных данных было создать впечатление, будто Olerex выполнила обязательство по доле биотоплива за 2022 год, сообщила прокуратура.

Окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Герт Раудсепп заявил, что, по оценке прокуратуры, собранные в ходе уголовного производства доказательства показывают, что уже до конца 2022 года Olerex знала, что на танкере в Эстонию прибудет обычное дизельное топливо.

Несмотря на это, в январе 2023 года Olerex представила ложные данные о поступившем топливе, в результате чего получила финансовую выгоду, избежав расходов, необходимых для выполнения требований по доле биотоплива, добавил Раудсепп. По мнению прокуратуры, необходимо, чтобы оценку обвинениям и доказательствам дал суд.

В ноябре прошлого года вступило в силу решение Государственного суда. Решением было утверждено постановление Департамента окружающей среды по делу о проступке, согласно которому компания Olerex была признана виновной в невыполнении обязательств по доле биотоплива в 2022 году.

Согласно обвинению, Андрес Линнас дал сотрудникам Olerex указание представить Департаменту окружающей среды и Налогово-таможенному департаменту ложные данные о топливе, поступившем в Эстонию в декабре 2022 года.