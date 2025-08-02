Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
Немецкая компания по разработке программного обеспечения Birkle IT прекращает деятельность своего эстонского дочернего предприятия и увольняет всех 12 сотрудников, но не исключает возможности повторного открытия офиса в Эстонии в будущем.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.