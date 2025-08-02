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  • 02.08.25, 12:14

Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии

Немецкая компания по разработке программного обеспечения Birkle IT прекращает деятельность своего эстонского дочернего предприятия и увольняет всех 12 сотрудников, но не исключает возможности повторного открытия офиса в Эстонии в будущем.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Raul Mee
«Мы верим, что в нынешних условиях это лучшее, что мы можем сделать в поддержку наших сотрудников», – заявил основатель Birkle IT и член правления эстонской компании Йорн Хальбауэр.
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