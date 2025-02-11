Крупнейший в Эстонии производитель бетона сокращает десятки сотрудников

Причиной увольнений стали текущие цены на строительном рынке, пишет портал Geenius.ee. Ранее в конце 2024 года стало известно о планируемом банкротстве дочерней фирма Framm AS FRT Tootmine, управлявшей производственной площадкой в Ласнамяэ.
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Топливная компания, 18 раз купившая у Neste Eesti топливо, но так его и не оплатившая (общая сумма задолженности составила 400 000 евро), оказалась настолько неплатежеспособной, что суд прекратил дело о ее банкротстве по причине недостатка средств.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.