Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,08%312,16
  • OMX Riga1,75%897,3
  • OMX Tallinn−0,1%2 111,25
  • OMX Vilnius−0,89%1 443,06
  • S&P 500−0,16%7 400,96
  • DOW 300,11%49 760,56
  • Nasdaq −0,71%26 088,2
  • FTSE 1000,07%10 272,84
  • Nikkei 2250,84%63 272,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,84
  • OMX Baltic−1,08%312,16
  • OMX Riga1,75%897,3
  • OMX Tallinn−0,1%2 111,25
  • OMX Vilnius−0,89%1 443,06
  • S&P 500−0,16%7 400,96
  • DOW 300,11%49 760,56
  • Nasdaq −0,71%26 088,2
  • FTSE 1000,07%10 272,84
  • Nikkei 2250,84%63 272,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,84

Grenardi Group предлагает инвесторам новые облигации и обмен старых бумаг

Продавец ювелирных украшений – компания Grenardi Group – объявляет новую эмиссию субординированных облигаций с фиксированной годовой ставкой 10% и предлагает обмен облигаций.
Grenardi Group предлагает инвесторам новые облигации и обмен старых бумаг
Период подписки продлится с 13 по 26 мая 2026 года. Облигации предлагаются как розничным, так и институциональным инвесторам в Латвии, Эстонии и Литве. Планируемый объем эмиссии составляет до 7 млн евро, номинальная стоимость одной облигации – 100 евро.
В рамках предложения владельцам обеспеченных облигаций первой серии компании, выпущенных в рамках программы облигаций, будет предоставлена возможность обменять свои нынешние облигации на новые субординированные облигации. Обмен будет проходить в соответствии с условиями, описанными в информационном документе.
Главная цель эмиссии – частично рефинансировать существующие обеспеченные облигации первой серии через предложение обмена, а также рефинансировать существующие субординированные облигации. Срок облигаций составляет 4 года, проценты будут выплачиваться ежемесячно.

Статья продолжается после рекламы

AS Grenardi Group планирует подать заявку на листинг облигаций на рынке Nasdaq Baltic First North в течение 12 месяцев после даты эмиссии.
«Эта эмиссия облигаций знаменует следующий этап роста группы: она позволит успешно рефинансировать существующие облигации и последовательно реализовывать нашу долгосрочную стратегию. Мы активно используем привлекательные возможности роста как на уже освоенных рынках, так и на международном уровне, одновременно ускоряя инвестиции в цифровизацию, повышение операционной эффективности и решения на основе искусственного интеллекта. Долгосрочное доверие инвесторов стало одним из ключевых факторов роста группы, и мы уверены, что сохраним его и на следующем этапе развития», – сказал председатель правления AS Grenardi Group Айнарс Сприньгис.
Период подписки и обмена продлится с 13 по 26 мая 2026 года.
Организатор эмиссии облигаций – Signet Bank, юридический консультант – Eversheds Sutherland Bitāns.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подписка на облигации AS Grenardi Group продлится до 15 апреля.
  • 26.03.24, 11:10
Продавец украшений привлекает инвесторов двузначной процентной ставкой
Юлия Шандра, генеральный директор сети ювелирных магазинов Grenardi в Эстонии
  • 29.01.22, 09:00
Юлия Шандра: счастье – это когда ты ловишь себя на состоянии, где ты в гармонии, в балансе
Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду
  • KM
  • 29.04.26, 17:47
11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.05.26, 12:41
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации
2
Новости
  • 11.05.26, 11:40
Руководству Кассы здоровья подняли зарплаты и выплатили премии за прошлый год
3
Новости
  • 12.05.26, 06:00
Косовский албанец спустился с портового крана и открыл ресторан в Силламяэ
4
Новости
  • 11.05.26, 17:39
Завод Fortaco в Нарве утроил прибыль
5
Mнения
  • 10.05.26, 12:20
Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв
6
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна

Последние новости

Новости
  • 13.05.26, 14:00
Grenardi Group предлагает инвесторам новые облигации и обмен старых бумаг
Новости
  • 13.05.26, 13:38
Автомобильный налог обернулся для Catwees убытком
Биржа
  • 13.05.26, 12:35
Arco Vara передала управление девелоперским проектом в Болгарии местному партнеру
Новости
  • 13.05.26, 12:18
Manna la Roosa переезжает с улицы Сауна и обновляет состав владельцев
Новости
  • 13.05.26, 11:45
Банк Эстонии: война на Ближнем Востоке мешает банкам привлекать средства
Новости
  • 13.05.26, 11:40
Над работниками Novaturas нависли сокращения, компания успокаивает
Добавлен комментарий Novatours Eesti
Новости
  • 13.05.26, 11:14
Ведущий российский экономист: «Путин скоро поймет, что время не на его стороне»
Биржа
  • 13.05.26, 10:39
Прибыль DelfinGroup в первом квартале выросла более чем наполовину

Сейчас в фокусе

Главный офис криптоплатформы находится на улице Тяхесаю, эстонская прокуратура рассматривает возможность возбудить дело. Видимо, предстоит и банкротство Zondacrypto.
Новости
  • 12.05.26, 08:33
Следы крупного криптоскандала: пострадавшие пытаются обанкротить компанию в Эстонии
Прокуратура подумывает о возбуждении уголовного дела
Люан Османи показывает интерьер своего ресторана в Силламяэ.
Новости
  • 12.05.26, 06:00
Косовский албанец спустился с портового крана и открыл ресторан в Силламяэ
Светлана Петрова показывает производственную линию на заводе. Здесь, в Нарве, производят корд для покрышек Continental, Pirelli и Michelin.
Новости
  • 12.05.26, 13:50
Кризис в европейском автопроме привел к сокращениям в Нарве
По словам руководителя и владельца Spa Tours Калле Куусика (справа), цель в том, чтобы предложить жителям микрорайона Мустакиви место для проведения свободного времени.
Новости
  • 12.05.26, 11:26
Spa Tours построит в Ласнамяэ спа за 10 млн евро
Акция Wise, завершившая первый торговый день снижением, на постмаркете выросла почти на 10%.
Биржа
  • 12.05.26, 09:06
Wise на бирже США: за падением в первый день последовало ралли на вторичном рынке
Роль нарвского завода в группе Fortaco за последние годы выросла, подтвердила руководитель Fortaco Estonia Лариса Шабунова, при которой компания в прошлом году утроила прибыль.
Новости
  • 11.05.26, 17:39
Завод Fortaco в Нарве утроил прибыль
Проекты Сыырумаа в сфере недвижимости располагаются на территории от гостиницы “Виру” до Батарейной тюрьмы.
Биржа
  • 12.05.26, 09:00
Сыырумаа планирует вывести облигации Rotermann на биржу
Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а именно эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию.
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026