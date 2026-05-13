13.05.26, 14:00 Grenardi Group предлагает инвесторам новые облигации и обмен старых бумаг Продавец ювелирных украшений – компания Grenardi Group – объявляет новую эмиссию субординированных облигаций с фиксированной годовой ставкой 10% и предлагает обмен облигаций.

Период подписки продлится с 13 по 26 мая 2026 года. Облигации предлагаются как розничным, так и институциональным инвесторам в Латвии, Эстонии и Литве. Планируемый объем эмиссии составляет до 7 млн евро, номинальная стоимость одной облигации – 100 евро.

В рамках предложения владельцам обеспеченных облигаций первой серии компании, выпущенных в рамках программы облигаций, будет предоставлена возможность обменять свои нынешние облигации на новые субординированные облигации. Обмен будет проходить в соответствии с условиями, описанными в информационном документе.

Главная цель эмиссии – частично рефинансировать существующие обеспеченные облигации первой серии через предложение обмена, а также рефинансировать существующие субординированные облигации. Срок облигаций составляет 4 года, проценты будут выплачиваться ежемесячно.

AS Grenardi Group планирует подать заявку на листинг облигаций на рынке Nasdaq Baltic First North в течение 12 месяцев после даты эмиссии.

«Эта эмиссия облигаций знаменует следующий этап роста группы: она позволит успешно рефинансировать существующие облигации и последовательно реализовывать нашу долгосрочную стратегию. Мы активно используем привлекательные возможности роста как на уже освоенных рынках, так и на международном уровне, одновременно ускоряя инвестиции в цифровизацию, повышение операционной эффективности и решения на основе искусственного интеллекта. Долгосрочное доверие инвесторов стало одним из ключевых факторов роста группы, и мы уверены, что сохраним его и на следующем этапе развития», – сказал председатель правления AS Grenardi Group Айнарс Сприньгис.

Организатор эмиссии облигаций – Signet Bank, юридический консультант – Eversheds Sutherland Bitāns.