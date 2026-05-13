13.05.26, 17:53 Прибыль теплоэнергетической компании резко упала Действующая в сфере централизованного теплоснабжения компания Adven Eesti в 2025 году получила оборот в размере 24,8 млн евро, что более чем на 40% меньше по сравнению с особым для компании 2024 годом.

Из крупных проектов Adven Eesti в 2025 году был завершен экономайзер Раквереской когенерационной станции.

От продажи тепловой энергии Adven Eesti заработала 20,5 млн евро, а от оказания услуг по распределению газа – 3,4 млн евро. В 2024 году эти показатели составили соответственно 22,1 млн и 3,3 млн евро. Продажа электроэнергии и энергии для охлаждения, а также поддержка возобновляемой энергии принесли еще почти миллион евро выручки.