Прибыль теплоэнергетической компании резко упала

Действующая в сфере централизованного теплоснабжения компания Adven Eesti в 2025 году получила оборот в размере 24,8 млн евро, что более чем на 40% меньше по сравнению с особым для компании 2024 годом.
Из крупных проектов Adven Eesti в 2025 году был завершен экономайзер Раквереской когенерационной станции.
Foto: Adven Eesti
От продажи тепловой энергии Adven Eesti заработала 20,5 млн евро, а от оказания услуг по распределению газа – 3,4 млн евро. В 2024 году эти показатели составили соответственно 22,1 млн и 3,3 млн евро. Продажа электроэнергии и энергии для охлаждения, а также поддержка возобновляемой энергии принесли еще почти миллион евро выручки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Строгое регулирование и затянувшаяся модернизация электростанций лишили Эстонию целой подотрасли переработки, а заодно и дешевого сырья. Переработанную мебель и значительную часть деревянного строительного мусора нельзя утилизировать в стране, и теперь эти отходы приходится вывозить в Латвию.
Производственные мощности солнечной энергии (PV) в Эстонии с 2020 года быстро росли, и к концу 2024-го было подключено около 1,2 гигаватт общей мощности. Помимо крупных проектов, которые были построены для производства электроэнергии, солнечные электростанции широко распространены на территории промышленных предприятий, в сельском хозяйстве и коммерческой недвижимости.
Хотя энергетический концерн Utilitas планирует участвовать в крупном тендере сетевого оператора Elering на газовые электростанции, по оценке компании, он не выполняет одну важную цель – сохранить цену электроэнергии доступной.
Производственные мощности солнечной энергии (PV) в Эстонии с 2020 года быстро росли, и к концу 2024-го было подключено около 1,2 гигаватт общей мощности. Помимо крупных проектов, которые были построены для производства электроэнергии, солнечные электростанции широко распространены на территории промышленных предприятий, в сельском хозяйстве и коммерческой недвижимости.