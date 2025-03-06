Назад 06.03.25, 08:41 «Если эстонские предприятия не хотят получать топливо по выгодной цене, ничего не поделаешь» Строгое регулирование и затянувшаяся модернизация электростанций лишили Эстонию целой подотрасли переработки, а заодно и дешевого сырья. Переработанную мебель и значительную часть деревянного строительного мусора нельзя утилизировать в стране, и теперь эти отходы приходится вывозить в Латвию.

Старую мебель трудно утилизировать в Эстонии: мешают экологические требования. В то же время ее пока еще принимают в соседней Латвии, хотя сама по себе транспортировка тоже неэкологична. Foto: Postimees/Scanpix

«В Эстонии найти покупателя невозможно, латвийский завод – это последняя надежда», – говорит местный предприниматель, работающий на рынке деревопереработки и пожелавший остаться анонимным (имя известно редакции – прим. ред.). Его компания измельчает в щепу строительные отходы и мебель, а потом перепродает.

Древесная щепа – одна из разновидностей топлива, которое используют эстонские электростанции и котельные. Однако они предпочитают чистое, то есть необработанное дерево – от лесопилок или деревообрабатывающих производств. Что касается щепы, остающейся от мебели или строительных отходов, ее практически полностью перестали принимать. Дело в том, что по внутренним эстонским законам и в соответствии с регулированием ЕС можно сжигать дерево, лишь незначительно загрязненное покрытиями, лаками, красками и прочими веществами.

Древесные отходы категории B – древесина, окрашенная, покрытая лаком, а также покрытая или обработанная химическими веществами, которые не содержат химических примесей выше предельных значений, установленных правительством.

Допустимая степень загрязнения установлена в документе от 2022 года, принятом Министерством окружающей среды. Постановление должно было облегчить работу электростанциям и котельным, а заодно и поставщикам щепы: оно разрешает переработчикам принимать загрязненную щепу, необходимо лишь удостовериться, что содержание краски, лака и пропитки не превышает разрешенные нормы.

«В дальнейшем поставщики центрального отопления смогут легче использовать щепу, полученную из древесных отходов, – заявил тогда министр Мадис Каллас. – Материал, который можно использовать в качестве древесной щепы, – это, например, необработанная древесина, оставшаяся после сноса старых домов, а также старые поддоны или столешницы и деревянные пластины. Таким образом, больше материала, необходимого для производства древесной щепы, останется в лесу». Да, поставщикам придется следить за тем, чтобы в щепе не было опасных или загрязняющих веществ, говорили чиновники, но использовать отходы в качестве источника энергии лучше, чем вообще не перерабатывать их. Такова была идея правительства, но именно это не получилось. Металл и краска не проходят Eesti Keskkonnateenused AS пришлось прекратить сотрудничество с Eesti Energia еще до того, как было принято это решение, рассказывает руководитель компании по утилизации отходов Арго Лууде. У электростанций были, по его словам, очень строгие требования к щепе: «Нельзя было, чтобы она содержала металл, а удалить его оттуда очень сложно». «В строительном мусоре очень часто попадается именно металл – гвозди, шурупы, проволока и прочее, – поясняет ДВ еще один работающий на этом рынке эксперт, который также захотел сохранить анонимность. – Если эти металлические детали попадают в биомассу, то это портит само оборудование печей для сжигания. Поэтому часто электростанции и котельные вводят более жесткие требования со своей стороны». «Я знаю несколько котельных в Эстонии, которые сегодня не могут принять щепу, но могли бы очень быстро начать, – говорит Лууде. – То, что Eesti Energia полностью прекратила сжигание обработанных древесных отходов, – это плохо для эстонского рынка, однако я знаю, что с этими отходами всегда были проблемы. Потому что они делали так: груз заезжал, на станции его осматривали и, если нашли какой-нибудь кусочек металла, то отправляли весь груз обратно. Это уже наносило экономический ущерб». Он замечает, что если действия партнера непредсказуемы и нет уверенности в том, что он примет груз, нет смысла делать никаких крупных инвестиций. «Когда мы пообщались с людьми из Eesti Energia, мы поняли, что содержание металла в отходах должно быть 0%. Мы им сказали, что этого невозможно достичь: этот металл находится либо внутри этих фрагментов дерева, либо вокруг них, и хоть что-то там, да останется, сколько оборудования ни используй. Хоть 5%, хоть 1%, хоть 0,5%, да останется, до нуля никогда не дойдет», – утверждает Лууде. Краска и лаки под запретом из-за экологических соображений – они относятся к опасным отходам, при сжигании которых в воздух выбрасываются загрязняющие вещества. Чтобы это предотвратить, станциям нужны специальные фильтры. «Но похоже, что им проще не принимать химически обработанное дерево. Они проверяют выборочно, и если там где-то кусочек ламината или крашеного дерева, то всю партию заворачивают», – говорит участник рынка. Дорогое топливо Руководители перерабатывающих компаний настаивают на том, что электростанции и котельные переплачивают за чистое топливо. По их словам, щепа из необработанного дерева продается по 14 евро за кубометр, а из загрязненного – по 1-2 евро, но можно найти и по 50 центов. «Сначала они платят в десять раз больше, чем могли бы, а потом у нас такое дорогое электричество!» – возмущается собеседник ДВ, работающий в этой отрасли. Горячие новости Банк случайно перевел деньги могильщику фирм. И теперь их никак не вернуть Компания, массово ввозившая в Эстонию авто с чешскими номерами, осталась без правления Руководитель успешного ресторана в Тойла: я человек абсолютно без опыта в общепите ST Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

«Для Eesti Energia это было неразумное решение, потому что обработанные древесные отходы она получала значительно дешевле, чем обычную древесину. То есть Eesti Energia выигрывала от этого финансово. Кроме того, это госкомпания, поэтому она должна мыслить шире относительно того, как развивать вторичное использование. Если они этого сегодня не делают, то это наносит вред всей Эстонии. Но у них свое руководство, своя стратегия, свое понимание – я не могу за них сказать, почему они об этом не думают», – рассуждает Лууде.

В то же время такие дешевые отходы экологически небезопасны. К тому же, щепы из обработанного дерева в Эстонии образуется не так много, чтобы бесперебойно обеспечивать электростанции дешевым топливом – поставки не гарантированы, объемы непредсказуемы.

4 тонны опасных деревянных отходов образовалось в общей сложности в Эстонии за 2023 год, по данным Keskkonnaportaal. Незагрязненных отходов древесины и фанеры при этом образовалось 26 тысяч тонн.

«Энергоблоки станций Eesti Energia были спроектированы для использования биотоплива, поэтому работают на нем более стабильно, – прокомментировала ДВ руководитель по коммуникациям Eesti Energia Елена Дербнева. – По сравнению с древесными отходами биотопливо имеет то преимущество, что при его использовании регулирование тепловой нагрузки котла более контролируемо, что важно при предоставлении услуг по регулированию частоты. Древесные отходы в настоящее время не используются».

Однако проблема состоит и в том, что далеко не все обработанное дерево попадает переработчикам. Часть таких отходов, например, старую мебель, население сжигает самостоятельно. О вреде такой утилизации для здоровья и природы говорят как экологические организации, так и власти. Но чаще сжечь кажется проще, чем самостоятельно вывозить, да еще и платить компаниям-переработчикам.

Отходы уходят к соседу

После того как Keskkonnateenused решила не сотрудничать с Eesti Energia, она нашла покупателей в соседней стране. «Только Латвия выиграла от решения Eesti Energia», – констатирует Лууде.

Так делает не только Keskkonnateenused, комментирует другой участник рынка. «Латвия, а точнее, завод Kronospan – спасение для эстонских компаний, – говорит он. – Одно время возили в Финляндию, но потом экономика посыпалась, так что возить стало невыгодно».

Южные соседи пока спасают, хотя это спасение на грани разорения: если верить самим компаниям, с учетом логистических затрат они работают без прибыли – чтобы сохранить бизнес.

Представители Kronospan не ответили ДВ, очищают ли они обработанное дерево, прежде чем пустить его на производство своих ДСП. Насколько экологична сама транспортировка неэкологичных отходов в соседнюю страну – отдельный вопрос.

«Непонятно, что с этими древесными отходами вообще теперь можно сделать, – констатирует Лууде. – Такие компании, как Adven, Utilitas и другие крупные производители тепла, могли бы приспособить свои котельные под строительную древесину. Перестроить их будет несложно. Если они этого не захотят делать, то отходы поедут за пределы Эстонии и эстонская экономика их потеряет. Жаль, конечно, но делать нечего – если эстонские предприятия не хотят получать топливо по выгодной цене, ничего не поделаешь».