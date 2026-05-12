Назад KM 12.05.26, 16:15 Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии Производственные мощности солнечной энергии (PV) в Эстонии с 2020 года быстро росли, и к концу 2024-го было подключено около 1,2 гигаватт общей мощности. Помимо крупных проектов, которые были построены для производства электроэнергии, солнечные электростанции широко распространены на территории промышленных предприятий, в сельском хозяйстве и коммерческой недвижимости.

Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а именно эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию.

Foto: RMEnergy

Строительство солнечных электростанций (PV) позволило использовать бесплатную солнечную энергию для собственных нужд, снизить затраты на покупку электроэнергии и уменьшить сетевые сборы. Относительная простота строительства помогла улучшить финансовое состояние предприятий и поддержала достижение климатических целей.

Доля солнечной энергии быстро растет, причем здесь следует учесть и несколько крупных проектов, находящихся на стадии строительства или проектирования. Один из крупнейших среди них – солнечная электростанция в Ристи, где будет установлено 244 МВт солнечных панелей. В строительстве солнечной электростанции в Ристи, а также нескольких других крупных проектах активно участвует компания RMEnergy , которая занимается солнечными электростанциями и решениями для хранения энергии.

«В последние годы интерес предприятий к солнечной энергии значительно возрос. Инвестиции все чаще воспринимаются не только как решение экологических проблем, но и как возможность увеличить энергетическую независимость и снизить долгосрочные расходы», – говорит директор по развитию компании RMEnergy Михаил Митрофанов, по словам которого, производство солнечной электроэнергии с весны до осени может покрывать значительную часть потребления электроэнергии в Эстонии. Для сравнения, в 2025 году пик нагрузки в Эстонии составил 1466 МВт.

Статья продолжается после рекламы

Этот быстрый рост, с одной стороны, позитивен, поскольку позволяет достичь климатических целей и укрепить энергетическую автономию и безопасность региона. С другой стороны, он изменил способы и время производства электроэнергии в системе, ослабив несколько предпосылок, которые ранее делали пассивные инвестиции в солнечные электростанции (PV) привлекательными. В данном контексте пассивная солнечная электростанция означает PV-станцию без возможности хранить энергию и управлять ею в зависимости от времени. Производство на такой станции зависит непосредственно от солнечного излучения, и его нельзя отрегулировать в соответствии с рыночными сигналами. Проблемы в солнечном раю В летние месяцы и в дневные часы предложение электроэнергии все чаще превышает спрос. В Эстонии и по всей Балтии солнечные электростанции часто производят электричество одновременно, и трансграничные соединения не всегда могут использовать избыток электроэнергии. В результате мы постоянно имеем низкие цены на электроэнергию именно в те часы, когда производство солнечной энергии наибольшее. Это привело к тому, что некоторые производители были вынуждены временно снизить производство или полностью его остановить, поскольку система не может принять лишнюю электроэнергию. «Еще несколько лет назад отрицательные или очень низкие дневные цены на электроэнергию считались скорее исключением, но теперь это стало довольно обычной рыночной ситуацией в летний период», – объясняет Митрофанов. К 2025 году это уже не было редким явлением. Летом продажа электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями, в сеть может приносить очень небольшой доход или даже приводить к убыткам, если учесть маржу продажи и расходы на управление балансом. Особенно уязвимы солнечные электростанции, построенные как пассивные активы на спотовом рынке – в первую очередь маленькие и негибкие проекты. Это парки, чья бизнес-модель основана на немедленной продаже произведенной электроэнергии в сеть. Это изменение затрагивает и компании, которые установили PV-системы в основном, чтобы покрыть собственные нужды. Хотя использование местной солнечной энергии снижает объем электроэнергии, покупаемой из сети, экономическая выгода часто оказывается меньше ожидаемой, поскольку наибольшее производство приходится на периоды, когда рыночная цена на электроэнергию низкая. Другими словами, солнечная электростанция производит наибольшее количество энергии именно тогда, когда электроэнергия на рынке дешева. В результате снижается экономия от собственного потребления, а избыток, направляемый в сеть, зачастую приносит очень небольшую ценность. Это не временный дисбаланс на рынке, а следствие естественного и структурного перенасыщения солнечной энергией. Горячие новости 08.05.26, 08:33 Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих 10.05.26, 12:20 Адвокат: Налоговый департамент все больше интересуется взносами в добровольный резерв 10.05.26, 12:42 Стартап, выросший в Лондоне из эстонского «единорога», создаст центр разработки в Таллинне KM 29.04.26, 11:01 Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Foto: RMEnergy

Как восстановить контроль

Владельцев солнечных электростанций нынешняя рыночная ситуация может разочаровывать, так как изначальные бизнес-планы больше не работают как надо. Поэтому легко сделать вывод, что солнечные электростанции больше не являются прибыльными инвестициями. На самом деле изменилась не выгода солнечной энергии, а условия, при которых она становится ценной.

Электрическая энергия имеет ценность не только в момент производства, но, прежде всего, когда ее можно использовать в нужное время, сохранить или направить на рынок. Поэтому решение заключается в способности управлять энергией, реагируя на рыночные сигналы. Без возможностей управлять солнечные электростанции вынуждены просто соглашаться с рыночными результатами, в то время как гибкие системы могут использовать ценовые сигналы и достичь даже более высокой доходности, чем изначально прогнозировалось.

Статья продолжается после рекламы

Такая управляемость может проявляться в различных формах: сдвиг потребления, ограничение производства или хранение энергии. Именно это определяет, сможет ли солнечный актив эффективно реагировать на рыночные и системные условия. «Успешные солнечные проекты будущего будут конкурировать не только по объему производства, но прежде всего по способности реагировать на рыночные ценовые сигналы и потребности сети», – говорит Митрофанов.

На практике аккумуляторное хранение часто является самым непосредственным (и в некоторых случаях единственным) способом придать солнечному проекту необходимую гибкость. Поэтому хранение все чаще рассматривается вместе с новыми инвестициями в солнечные электростанции. Хранение позволяет перемещать солнечную энергию во времени, продавать ее, когда система в этом больше всего нуждается, или удерживать энергию в периоды избыточного производства.

Практические механизмы создания ценности

Арбитраж цен на энергорынке – один из самых распространенных примеров увеличения ценности. Вместо того, чтобы продавать электроэнергию сразу в момент производства – часто по низкой цене, – ее можно сохранить и продать позже, когда спрос и цены будут выше. Это снижает воздействие низких цен в середине дня и повышает среднюю ценность продаваемой солнечной энергии.

Частотное регулирование и другие услуги балансировки представляют собой другой класс ценности. Эти рынки вознаграждают активы, которые могут быстро и надежно реагировать на потребности системы. Вознаграждение зависит не только от произведенной энергии, но и от готовности и способности реагировать. Такое участие требует быстрой управляемости, чего пассивное солнечное производство обычно не может обеспечить.

Даже без аккумуляторного хранения солнечные электростанции могут позволить ограниченно участвовать в регулировании понижения частоты, то есть уменьшать производство по мере необходимости, если этого требует рынок или система. Это позволяет производителям участвовать в механизмах балансировки, а не просто вынужденно прекращать производство. Таким образом, можно зарабатывать дополнительный доход на рынке за счет гибкости и избегать производства в ситуациях, когда цена на электроэнергию отрицательная или ниже, чем затраты, связанные с продажей.

«Уже сегодня на рынке наблюдается явная тенденция, когда новые солнечные проекты планируются с решением для хранения энергии и управления, потому что просто добавление производственных мощностей больше не обеспечивает желаемую доходность», – объясняет Митрофанов.

Все эти возможности требуют системы управления, которая интегрирована с сервисом агрегатора или виртуальной электростанции (VPP – Virtual Power Plant). VPP использует алгоритмы и модели прогнозирования для принятия управленческих решений и отправки соответствующих команд станциям, например, ограничить производство или управлять мощностями хранения. Такое управление можно включить в проект, но без него даже технически гибкий актив фактически остается пассивным и подверженным рыночным рискам.

В каком направлении развивается рынок?

Развитие солнечной энергии не остановилось, оно просто переходит в новую стадию. Спрос на электроэнергию продолжает расти, так как все больше секторов экономики электрифицируются. Промышленные процессы, транспорт, отопление и инфраструктура данных все больше зависят от электроэнергии, что приводит к увеличению долгосрочного спроса на нее.

Солнечные электростанции (PV) остаются мощной и актуальной инвестицией, но больше не в качестве пассивного производителя. Их ценность все больше зависит от того, насколько гибко спроектировано энергетическое решение системы, которое реагирует на рыночные сигналы, ограничения сети и временные потребности в электроэнергии. «Будущее солнечной энергии больше зависит не только от того, сколько электроэнергии производится, но от того, насколько умно и гибко она может быть использована и направлена на рынок», – говорит Митрофанов.

Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию. Будущие проекты солнечных электростанций уже не просто производственные единицы, а активные части умной энергетической системы.