Назад Центр T1 получил от банка финансирование на 17 млн евро Оператор центра T1 OÜ Lintgen и AS LHV Pank обновили прежнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк дополнительно профинансирует центр на 17 млн евро. Теперь объем кредитов T1 достигает почти 30 млн евро.

Около 3,5 млн евро из этой суммы будут направлены на завершение обновления центра. Поскольку ликвидность T1 и способность обслуживать кредиты находятся на хорошем уровне, дополнительный заем LHV также поможет улучшить структуру капитала центра, пишет Ärileht

По словам исполнительного директора центра T1 Тармо Хыбе, в июле в центре откроется спортивный, фитнес- и досуговый центр The Club с совершенно новой концепцией: там можно будет провести время за тренировкой, отдыхом или офисной работой.

Сотрудничество LHV и T1 началось в 2024 году, когда банк профинансировал инвестиции центра на 10 млн евро, а годом позже – еще на 3 млн евро.

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В конце лета T1 планирует открыть новый вход со стороны улицы Ярвевана. Через так называемый вход №5 посетители смогут сразу попасть на второй этаж – к HalfPrice и другим магазинам на этом уровне.

Новый вход также должен улучшить связь с Ülemiste City. Он станет продолжением тоннеля для пешеходов и велосипедистов под железной дорогой, который строят город Таллинн и Rail Baltic. Тоннель должен быть готов не позднее весны 2027 года. Обновят и фасад T1 со стороны Юлемисте.