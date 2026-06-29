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Центр T1 получил от банка финансирование на 17 млн евро

Оператор центра T1 OÜ Lintgen и AS LHV Pank обновили прежнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк дополнительно профинансирует центр на 17 млн евро. Теперь объем кредитов T1 достигает почти 30 млн евро.
Строительство железной дороги Rail Baltic перед тороговым центром Т1.
  • Строительство железной дороги Rail Baltic перед тороговым центром Т1.
  • Foto: Liis Treimann
Около 3,5 млн евро из этой суммы будут направлены на завершение обновления центра. Поскольку ликвидность T1 и способность обслуживать кредиты находятся на хорошем уровне, дополнительный заем LHV также поможет улучшить структуру капитала центра, пишет Ärileht.
По словам исполнительного директора центра T1 Тармо Хыбе, в июле в центре откроется спортивный, фитнес- и досуговый центр The Club с совершенно новой концепцией: там можно будет провести время за тренировкой, отдыхом или офисной работой.
Сотрудничество LHV и T1 началось в 2024 году, когда банк профинансировал инвестиции центра на 10 млн евро, а годом позже – еще на 3 млн евро.
В конце лета T1 планирует открыть новый вход со стороны улицы Ярвевана. Через так называемый вход №5 посетители смогут сразу попасть на второй этаж – к HalfPrice и другим магазинам на этом уровне.
Новый вход также должен улучшить связь с Ülemiste City. Он станет продолжением тоннеля для пешеходов и велосипедистов под железной дорогой, который строят город Таллинн и Rail Baltic. Тоннель должен быть готов не позднее весны 2027 года. Обновят и фасад T1 со стороны Юлемисте.
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