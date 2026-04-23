Кинотеатр Cinamon в T1 закрылся со дня из-за задолженности по аренде

Кинотеатр Cinamon в торговом центре T1 закрылся 22 апреля после того, как владелец помещения расторг договор аренды с оператором – компанией Saturn Investments OÜ. Причиной в T1 назвали продолжительную задолженность по арендной плате.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Raul Mee
По оценке T1, задолженность Saturn Investments перед арендодателем в последние годы только увеличивалась, а признаков улучшения ситуации не было. В T1 также сообщили, что у торгового центра уже есть новые планы в отношении освободившегося помещения, передает Rus.Postimees.
В Cinamon от комментариев отказались.
С 2025 года у Saturn Investments OÜ имеется задолженность перед Налогово-таможенным департаментом в размере 255 634,02 евро. Из этой суммы 83 995,54 евро получили отсрочку. Согласно последнему доступному отчету за 2023 год, оборот компании составил 7,3 млн евро, а собственный капитал был отрицательным и достигал 2,6 млн евро.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!