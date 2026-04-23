23.04.26, 10:21 Кинотеатр Cinamon в T1 закрылся со дня из-за задолженности по аренде Кинотеатр Cinamon в торговом центре T1 закрылся 22 апреля после того, как владелец помещения расторг договор аренды с оператором – компанией Saturn Investments OÜ. Причиной в T1 назвали продолжительную задолженность по арендной плате.

По оценке T1, задолженность Saturn Investments перед арендодателем в последние годы только увеличивалась, а признаков улучшения ситуации не было. В T1 также сообщили, что у торгового центра уже есть новые планы в отношении освободившегося помещения, передает Rus.Postimees.

В Cinamon от комментариев отказались.

С 2025 года у Saturn Investments OÜ имеется задолженность перед Налогово-таможенным департаментом в размере 255 634,02 евро. Из этой суммы 83 995,54 евро получили отсрочку. Согласно последнему доступному отчету за 2023 год, оборот компании составил 7,3 млн евро, а собственный капитал был отрицательным и достигал 2,6 млн евро.