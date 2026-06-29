Легендарные пончики из США выходят на рынок Балтии: Apollo планирует открыть до 25 точек продаж

В марте Apollo Group привлекла 50 млн евро через облигации, а теперь получила еще 10 млн евро, следует из итогов подписки на дополнительный выпуск. Хотя у компании была возможность увеличить объем дополнительного предложения до 20 млн евро, она этого не сделала.
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.