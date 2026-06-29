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Легендарные пончики из США выходят на рынок Балтии: Apollo планирует открыть до 25 точек продаж

Дочерняя компания Apollo Group APL Sweets заключила с Krispy Kreme Doughnut Corporation пятилетний договор, по которому компания сможет открыть в странах Балтии до 25 точек Krispy Kreme.
Первую пончиковую Krispy Kreme планируется открыть в Таллинне в конце этого года.
  • Первую пончиковую Krispy Kreme планируется открыть в Таллинне в конце этого года.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Договор был заключен 26 июня. Согласно ему, APL Sweets получает право в 2026-2030 годах развивать и открывать в Эстонии, Латвии и Литве точки Krispy Kreme разного формата.
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