Apollo нацелен на Финляндию: 20 ресторанов к концу 2027 года
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
«Финляндия – консервативный и устоявшийся рынок, – отметил Тийвель. – Хотя эстонцам может показаться, что финны на нас похожи, на самом деле различий довольно много. Наш опыт показывает, что успех достигается за счет понимания местных жителей и рынка».
