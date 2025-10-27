Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%291,92
  • OMX Riga0,06%911,42
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius0,15%1 263,21
  • S&P 5000,96%6 856,89
  • DOW 300,49%47 437,15
  • Nasdaq 1,6%23 575,34
  • FTSE 1000,04%9 649,6
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,24
  • 27.10.25, 12:33

Apollo нацелен на Финляндию: 20 ресторанов к концу 2027 года

Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
Генеральный директор Apollo Group Тоомас Тийвель.
  • Генеральный директор Apollo Group Тоомас Тийвель.
  • Foto: Raul Mee
«Финляндия – консервативный и устоявшийся рынок, – отметил Тийвель. – Хотя эстонцам может показаться, что финны на нас похожи, на самом деле различий довольно много. Наш опыт показывает, что успех достигается за счет понимания местных жителей и рынка».
