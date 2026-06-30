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ABB увеличила оборот в Эстонии и открыла новый сервисный центр

Выручка эстонского подразделения технологической компании ABB в прошлом году увеличилась на 19%, однако все еще значительно уступает уровню двухлетней давности.
У ABB AS есть технологический кампус в Юри, в Эстонии компания обеспечивает работой почти 1000 человек.
  • У ABB AS есть технологический кампус в Юри, в Эстонии компания обеспечивает работой почти 1000 человек.
  • Foto: Андрес Хаабу
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