ABB увеличила оборот в Эстонии и открыла новый сервисный центр

В конце прошлого года правительство пообещало упростить наем иностранных специалистов в промышленности и логистике – для них планируют увеличить иммиграционную квоту и снизить требования к зарплате. Хотя профсоюзы и опасаются, что из-за этого местным работникам начнут платить меньше, работодатели будущим изменениям рады – особенно в наукоемких промышленных отраслях.
Компания ABB инвестировала в свой технологический городок в Юри, тем самым повысив значимость Эстонии в строительстве крупнейшего в мире круизного лайнера класса Royal Caribbean Icon. Теперь этот морской гигант будет получать «сердцевины» своих двигателей из Юри, что недалеко от Таллинна.
Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.