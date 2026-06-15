Назад Меньше еды, больше железа: эстонская промышленность рассчитывает на Европу и боится ее регуляций Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.

Согласно данным Департамента статистики за апрель, за год заметно вырос сектор металообработки и еще больше – производство компьютерного, электронного и оптического оборудования.

Рекордсмен падения – энергетика. Производство электроэнергии в киловатт-часах сократилось почти на четверть, хотя в деньгах падение на такое драматическое. Также заметно упало производство продуктов питания. Руководители компаний в самых падающих и в самых растущих отраслях поделились с ДВ своими наблюдениями о нынешнем состоянии эстонской промышленности.

Местные потребители экономят на еде

Снижение промышленного производства в апреле составило 3,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Главный аналитик Департамента статистики Рийн Кадарик объяснила, что «испортила статистику» прежде всего ситуация в пищевой промышленности: «Основной причиной стало снижение производства продуктов питания на 8%, которое наблюдалось четвертый месяц подряд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вероятно, на производство продуктов питания начало давить влияние конфликта на Ближнем Востоке на цепочки поставок, и ценовое давление будет продолжаться».

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Коммерческий директор крупнейшего эстонского предприятия пищевой промышленности Maag Food Свен Сооман снижение объемов производства в пищевой промышленности в первую очередь объясняет ослаблением спроса: «Эстонские потребители остаются осторожными, ценовая чувствительность высока, и при выборе товаров для покупательской корзины все большее значение имеет цена. В то же время наблюдается замедление темпов роста на нескольких экспортных рынках, поэтому давление оказывается не только на внутренний рынок», – рассказал Сооман. Он добавил, что для отрасли ситуация сложна еще и потому, что спрос слабеет на фоне высокой себестоимости, на которую влияют упаковка, энергия, топливо, логистика и затраты на рабочую силу. «Неопределенность мировой экономики не дает оснований полагать, что в ближайшем будущем давление на себестоимость значительно ослабеет. Скорее, мы должны быть готовы к тому, что цены на некоторое сырье могут снова вырасти», – добавил коммерческий директор Maag Food. Его краткосрочный прогноз осторожен – компании необходимо сконцентрироваться на эффективности, но в долгосрочной перспективе конкурентоспособность не сохранить без инноваций, добавил Сооман. По словам совладельца производителя мясных продуктов Hogg Invest Гагика Сахрадяна, положение его компании вовсе не печально. «Каждый месяц рост. Люди знают нашу продукцию и предпочитают именно ее, поэтому дела идут хорошо, – говорит он. – Начиная с этого года мы работаем не только в Эстонии, но и в Латвии». Позитивно настроен и владелец Polven Foods Сергей Полуяненков. «У нас уже пять лет стагнация, – замечает он. – В хорошем смысле этого слова: мы добились больших результатов и не считаем, что всегда надо драться за новые показатели. Иногда важно сохранить хорошие старые». «Да, у нас сейчас нет роста, но мы боремся за эффективность, дигитализацию, автоматизацию и прогресс на производстве, за новые идеи. Как бы готовим почву к тому, чтобы после всего этого выходить на новые рынки», – добавил он. Под новыми рынками Полуяненков подразумевает Германию и скандинавские страны, а также расширение присутствия в странах Балтии. «Латвию и Литву мы уже считаем своими домашними рынками, однако наши проценты там пока низковаты. Поэтому в первую очередь хотим закрепить наше положение там, где мы уже успешны – в Эстонии. Затем– быть агрессивными и идти дальше захватывать рынок стран Балтии. И потом – экспорт», – рассказывает он о своих планах. По словам Полуяненкова, на его бизнес оказал негативное влияние конфликт в Иране, т.к. из-за него выросли расходы. «Цены на сырье идут вверх. Дорожает пластик, из которого делается упаковка, выросли цены на энергоносители все поднялись. Но мы были готовы к этому. Запасной план у нас был всегда. Мы понимали, насколько примерно могут подняться расходы, и думали о том, как оптимизировать расходы у себя на предприятии», – вспоминает он. Горячие новости ГАЛЕРЕЯ: в T1 открылся первый в Эстонии магазин HalfPrice Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги KM Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев

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В то же время на экономический кризис он не жалуется. «Мы ведь в индустрии продуктов питания, а в кризис люди стараются больше есть и находиться дома. А поскольку мы работаем как с торговыми сетями, так и с отелями, ресторанами и кафе, мы так сильно нигде не пострадали – просто перенаправили свой фокус», – говорит Полуяненков.

Самое большое падение производства – в энергетике

По данным Департамента статистики, в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года производство энергии в Эстонии в постоянных ценах снизилось на 14,9%, а в количественном выражении (МВт-ч) сократилось сразу на 23,9%. При этом объем производства (в деньгах) в горнодобывающей отрасли (значительную часть которой до сих пор составляет добыча сланца), наоборот, вырос на 14,3%.

Член правления и руководитель отдела торговли энергией в компании Enefit Тийт Хыбейыги объяснил снижение производства энергии (в деньгах) хорошей погодой: в апреле было солнечно и тепло, поэтому средняя цена за киловатт-час составила 5,4 цента, что на 11,4% ниже, чем в марте и на четверть с лишним ниже, чем в апреле прошлого года.

«Последний раз цена на электроэнергию в апреле была ниже этой в 2021 году, когда средняя месячная цена составляла 4,4 цента за киловатт-час», – добавил Хыбейыги.

Сокращение производства электроэнергии произошло, в основном, за счет сланцевых электростанций – они произвели электричества в три раза меньше, чем в апреле прошлого года (55 ГВт-ч против 169,6 ГВт-ч). А если сравнивать с холодными январем и февралем этого года – почти в десять раз. Одновременно производство ветровой и солнечной энергии в Эстонии показало годовой рост почти на 20%.

Отчасти, отметил Тийт Хыбейыги, падение производства было связано и с тем, что в Эстонии недостаточно энергии, конкурентоспособной по цене. «Поскольку наши соседи в апреле производили значительно большие объемы более дешевой энергии, чем мы (гидроэнергетика в Латвии, ветровая энергия в Финляндии и Литве), импорт электроэнергии составил целых 34% от общего потребления электроэнергии в Эстонии. Это также повлияло на снижение местного производства», – объяснил он.

Что касается роста горнодобывающей отрасли, то советник по коммуникациям Enefit Маттиас Кайв сообщил, что их объем добычи сланца вырос на 8,7% в годовом исчислении. Но поскольку Enefit – не единственный, кто добывает в стране полезные ископаемые, Кайв не рискнул комментировать рост этой отрасли в целом.

Производство электроники растет, потому что где-то падает

В производстве компьютерного, электронного и оптического оборудования в Эстонии за последний год произошел рост на 9,5%. Почему эта отрасль растет при общем падении промышленности на 3,8%?

Предприниматель из Йыхви Игорь Тюрин считает, что в этой отрасли категорически нельзя говорить о внутреннем рынке Эстонии, а нужно говорить о европейском. Тюрин – владелец и руководитель предприятия Audes LLC, производящего аудиоколонки в верхней ценовой категории , а также промышленные трансформаторы и кондиционеры тока. Вся его продукция идет на экспорт.

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«Все живут экспортом. Поэтому минус 3,8% в целом – это нормальный показатель для ситуации, в которой находится обрабатывающая промышленность Евросоюза», – сказал Игорь Тюрин. Но, отметил он, это не означает автоматически, что падение производства происходит на всех предприятиях.

«Просто для иллюстрации того, что происходит на падающем рынке, представим предприятие в Европе, на котором работала тысяча человек. Условно говоря, у него было десять больших основных заказчиков. Три заказчика “отвалились”, а остальных семи не хватает, чтобы обеспечить достаточный финансовый поток для этого предприятия, поэтому оно закрывается. Но оставшиеся семь заказчиков должны где-то кормиться, поэтому они начинают бегать по рынку и искать, кто еще остался в живых из потенциальных поставщиков. И у этого выжившего завода рост может быть и на 30%, и выше», – поясняет он. Сейчас Игорь Тюрин наблюдает такие изменения среди производителей электротрансформаторов в Европе. Обсуждая рост электронной промышленности в Эстонии, нужно иметь в виду, что где-то в другом месте эта промышленность сокращается, поясняет он. «Потому что никаких новых отраслей в Европе не возникло, нового спроса тоже – ну, кроме как в оборонке», – объясняет Тюрин. Перераспределение производства между европейскими странами он считает чисто конъюнктурным. То, что благодаря этому у эстонских предприятий появляется больше работы и денег – замечательно, но считать это долгосрочной тенденцией не стоит, уверен владелец завода. Быстрому перераспределению заказов, по его словам, способствует и то, что предприятия электроники в Эстонии в большинстве случаев – контрактные производители. То есть они выпускают элементы, из которых свою продукцию под известными брендами собирают крупные корпорации. Крупные международные компании легко переносят заказы из одной страны в другую – туда, где им заказывать выгоднее.

Не жалуется на кризис и владелец производителя мебели PIAR OÜ Иван Глущенко. «Мы работаем в узком сегменте: коммерческая мебель для ритейла – рассказывает он. – Мы производим стенды, которые потом используются такими компаниями, как Disney или LEGO. В бизнесе всякое бывало: всплески, падения, нюансы с логистикой и удорожанием (в то время как наша продукция в цене не растет). Но мы выбрали стратегию работы с долгосрочными клиентами, и я бы не сказал, что ритейл сейчас падает».

По словам Глущенко, 100% продукции его компании также идет на экспорт, и основные клиенты находятся в США, Канаде, странах Европы, Азии и Латинской Америки. «Работаем уже практически во всем мире, – говорит он. – Куда бы мы ни прилетели, мы уже там представлены».

Металлообработка нащупывает новый баланс

Металлообработка в Эстонии за год выросла на 6,5%, в то же время рост не был всеобщим. «Хвалиться особо нечем, – говорит совладелец металлообработчика CIEST Metal OÜ Дмитрий Банасевич. – Тишина в мире, тишина и в нашем бизнесе – как следствие того, что происходит в стране и в мире. Но без работы не сидим – у нас все спокойно, ровненько».

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Текущую ситуацию Банасевич назвал режимом выживания. «Раньше наш бизнес был ориентирован на топливные терминалы. Теперь они выключены: лишь пара-тройка из них работает. Строительства никакого нет, ремонтных работ мало (потому что оборудование не эксплуатируется и, как следствие, не ломается). Поэтому сейчас мы больше настроены на производство», – отметил он.

По словам Банасевича, чтобы улучшить ситуацию, его компания намерена расширить производственные мощности и автоматизировать производство. «Планируем строить дополнительные цеха – наши нынешние мощности это позволяют. Сокращать персонал не планируем, обучать – да, – сказал он. – В производстве всегда есть что-то, что можно улучшить».

По словам члена правления RGR Metall Елены Маслий, дела ее компании идут сейчас хорошо, но она предпочитает не обольщаться. «У нашего предприятия дела идут нормально, но это вызвано не ростом промышленного производства, а тем, что выросли цены на металл из-за всех этих войн. Это рано или поздно закончится – и тогда мы рискуем остаться у разбитого корыта», – предостерегает она.

Она полагает, что в 2026 году результаты RGR Metall будут хорошими, но дальше предприятие столкнется с двумя серьезными вызовами. Во-первых, вырастут пошлины на покупку металла из третьих стран. На такой металл существуют квоты, и если предприятие под них не попало, то обязано платить пошлину.

«Так вот, квоты на металлы из многих стран уменьшаются, а размер пошлины – увеличивается, – сетует Маслий. – Это приводит к тому, что мы, по идее, должны покупать металл только из стран Европейского Союза. Но дело в том, что любой наш более-менее крупный клиент может у любого производителя купить себе металл напрямую. Если ему надо машину или две, то, в общем-то, сейчас заводы могут вполне нашим клиентам отгружать. И тогда в чем смысл нашего бизнеса?»

Другой проблемой, по ее мнению, станет новое европейское регулирование CBAM, вступающее в силу со следующего года. «Показатель, который высчитывается отдельно для каждого завода, связан с ценой на выбросы углекислого газа. Чем более зеленое у тебя производство, тем меньше этот коэффициент. И он очень влияет на цены, по которым завод может нам продавать металл. Этот коэффициент в итоге будем оплачивать мы», – поясняет Маслий.

«И что самое ужасное: платить мы будем в следующем году за этот. И если мы не знаем, какой CBAM будет у конкретного завода (а это нам точно неизвестно), то тогда фактически мы покупаем металл как кота в мешке, потому что мы не знаем его четкую цену», – добавила она.

Зато нарвский завод Fortaco Estonia в прошлом году утроил чистую прибыль . Директор завода Лариса Шабунова, однако, поправляет, что такой бурный рост во многом объясняется тем, что 2024 год был тяжелым, кризисным годом, когда прибыльность упала. В течение 2025 года удалось перестроиться и вернуться к нормальным результатам 2023-го.

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Говоря об успехах завода, Шабунова отмечает, что с помощью Фонда справедливого перехода у завода появился новый корпус. Другие факторы быстрого роста Fortaco – поставки четко в срок и высокое качество продукции, которые влияют на решения заказчиков.