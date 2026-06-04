Производство в обрабатывающей промышленности снижается третий месяц подряд

Промышленность является крупнейшим сектором экономики и важным драйвером экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех промышленных направлений – горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Foto: Liis Treimann
Из трех секторов промышленности производство выросло в горнодобывающей промышленности на 14,3%, но сократилось в энергетике на 14,9% и в обрабатывающей промышленности на 3,2%.
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