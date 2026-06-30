Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,00%7 440,43
  • DOW 300,00%52 182,74
  • Nasdaq 2,07%25 820,15
  • FTSE 1000,72%10 560,21
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,46
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,00%7 440,43
  • DOW 300,00%52 182,74
  • Nasdaq 2,07%25 820,15
  • FTSE 1000,72%10 560,21
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,46

Длинный финансовый год превратил крупный убыток Artiston Grupp в прибыль

Завершившийся финансовый год Artiston Grupp длился в общей сложности 18 месяцев, и группе удалось выйти из убытка в прибыль.
Фермер года 2024 и руководитель сельскохозяйственного направления Artiston Grupp Марго Клаасмяги.
  • Фермер года 2024 и руководитель сельскохозяйственного направления Artiston Grupp Марго Клаасмяги.
  • Foto: Liis Treimann
Консолидированная выручка компаний, входящих в Artiston Grupp, за прошлый финансовый год составила 30,5 млн евро. Годом ранее выручка достигала 18,9 млн евро. Если в предыдущем финансовом году группа получила убыток в 2,3 млн евро, то теперь ей удалось выйти в прибыль в размере 4,5 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.10.24, 11:18
Фермер года: надеюсь, и на нашем небе вновь засияет солнце
В этом году лучшим фермером был признан руководитель компании Muuga PM из Ляэне-Вирумаа и руководитель сельскохозяйственного направления Artiston Group Марго Клаасмяги. Он считает, что получил это звание за вклад в общество и предпринимательство.
Новости
  • 12.02.26, 18:30
Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода
Фермеры из Вирумаа решили, что Яанипяев – подходящее время для проведения акции протеста, поскольку правительство продолжает игнорировать фермеров.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете
Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?
Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.26, 13:00
Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков
2
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
3
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
4
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
5
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
6
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь

Последние новости

Подсказка
  • 30.06.26, 16:11
Бесплатная услуга: где скрываются налоги
Новости
  • 30.06.26, 15:13
Суд признал могильщика фирм виновным в нарушении запрета на ведение бизнеса
Новости
  • 30.06.26, 14:29
С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает
Эпицентр
  • 30.06.26, 13:39
Подозрение в налоговом мошенничестве в отношении производителя продуктов тает на глазах. Адвокат: «Я уже не очень понимаю, что происходит»
Новости
  • 30.06.26, 13:01
Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов
Биржа
  • 30.06.26, 12:31
Азиатские акции завершили квартал мощным ростом, иена упала до минимума за 40 лет
Биржа
  • 30.06.26, 11:59
Золото переживает худший месяц со времен финансового кризиса 2008 года
Новости
  • 30.06.26, 10:56
В мае торговля снова пошла на спад

Сейчас в фокусе

Ресторан La Prima Pizza в Старом городе.
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
Рассказываем о трех компаниях, дивидендная доходность которых превышает 8%. Такая доходность может превратить инвестицию в размере 1000 долларов в заметный источник пассивного дохода.
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
Малоизвестный американский налог на наследство касается и эстонских инвесторов, и их наследников. Он может обернуться крупным налоговым требованием.
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
Не каждая страховка убережет от банкротства авиакомпании, но пассажир может снизить этот риск другими доступными способами.
Подсказка
  • 29.06.26, 06:00
Как не остаться без денег и без перелета при банкротстве авиакомпании
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall вошел в судостроение с расчетом сразу получить крупный заказ, но план провалился.
Новости
  • 28.06.26, 10:36
Rheinmetall неожиданно остался без крупного контракта, акции рухнули
«Это большое потрясение»
По оценке строительного предпринимателя, Ида-Вирумаа еще сильнее превратился в периферию. Фото иллюстративное.
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь
Райво Хейн считает акции Nvidia уже скучными на фоне Micron.
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях
  • KM
Content Marketing
  • 13.05.26, 10:12
Масштабное исследование переворачивает наше представление о ценах в торговых сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026