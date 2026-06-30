Длинный финансовый год превратил крупный убыток Artiston Grupp в прибыль

Завершившийся финансовый год Artiston Grupp длился в общей сложности 18 месяцев, и группе удалось выйти из убытка в прибыль.
- Фермер года 2024 и руководитель сельскохозяйственного направления Artiston Grupp Марго Клаасмяги.
- Foto: Liis Treimann
Консолидированная выручка компаний, входящих в Artiston Grupp, за прошлый финансовый год составила 30,5 млн евро. Годом ранее выручка достигала 18,9 млн евро. Если в предыдущем финансовом году группа получила убыток в 2,3 млн евро, то теперь ей удалось выйти в прибыль в размере 4,5 млн евро.
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