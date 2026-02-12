Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода

Эстонские фермеры в декабре проводят акцию протеста в Брюсселе.
Foto: EPKK
В декабре в Брюсселе прошла крупная общеевропейская акция протеста фермеров, в которой приняли участие и 21 человек из Эстонии. Член совета Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты (EPKK) и член правления OÜ Rägavere Mõis Пилле Хаммербек рассказала, что это было первое выступление фермеров, на котором все государства-члены Европейского Союза были представлены своими зонтичными организациями.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Слабый мировой спрос и растущее предложение опустили стоимость какао до минимума более чем за два года: торги идут на уровне 3800 долларов за тонну. Аналитики прогнозируют значительный избыток производства в предстоящем сезоне.
Уходящий год оказался для фермеров очень успешным, однако на горизонте сгущаются тучи, отметил исполнительный директор Vao Agro Калле Маргус, чья компания заняла высокое место в ТОПе производителей сельхозпродукции.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.