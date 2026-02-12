Назад 12.02.26, 18:30 Фермеры выходят на протест: нас станут ценить только тогда, когда кто-то умрет от голода Фермеры из Вирумаа решили, что Яанипяев – подходящее время для проведения акции протеста, поскольку правительство продолжает игнорировать фермеров.

Эстонские фермеры в декабре проводят акцию протеста в Брюсселе.

Foto: EPKK

В декабре в Брюсселе прошла крупная общеевропейская акция протеста фермеров, в которой приняли участие и 21 человек из Эстонии. Член совета Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты (EPKK) и член правления OÜ Rägavere Mõis Пилле Хаммербек рассказала, что это было первое выступление фермеров, на котором все государства-члены Европейского Союза были представлены своими зонтичными организациями.