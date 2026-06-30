Назад С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает С 1 июля стоимость вывоза смешанных бытовых отходов для жителей Эстонии в среднем увеличится на 30-50%. Причина – рост платы за загрязнение окружающей среды при сжигании и захоронении мусора. Новые тарифы уже утвердили многие самоуправления.

Плата за загрязнение при сжигании и захоронении отходов вырастет в два-три раза, сообщает rus.err.ee . В связи с этим компании AS Eesti Keskkonnateenused и Ragn-Sells обратились с ходатайствами о повышении тарифов, чтобы компенсировать расходы, которые они выплачивают государству за каждую тонну отходов.

По словам члена правления Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару, подорожание в первую очередь затронет тех, кто не сортирует мусор. «В Эстонии объемы переработки отходов пока не соответствуют требованиям Европейского Союза, и эта плата должна стимулировать раздельный сбор», – пояснил Таммару.

Большинство самоуправлений уже одобрили повышение тарифов, поэтому расходы домохозяйств начнут расти со среды.

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Заместитель старейшины волости Пылва Рене Кинстирауд привел пример: обслуживание одного контейнера объемом 2,5 кубометра в типичном многоквартирном доме подорожает с 56 до 66 евро. В зависимости от числа вывозов в месяц и типа дома дополнительные расходы жильцов могут составить 20-40 евро. Эти затраты напрямую ложатся на собственников квартир.

Изменения затронут также захоронение строительного и крупногабаритного мусора, в том числе мебели. Плата за загрязнение увеличится на 60 евро за тонну. Если сейчас сдача тонны отходов на станцию приема или свалку обходится примерно в 60-70 евро, то после повышения цена фактически удвоится.