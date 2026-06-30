Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,04%7 443,72
  • DOW 30−0,11%52 127,25
  • Nasdaq 0,17%25 865,18
  • FTSE 1000,57%10 544,31
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,51
  • OMX Baltic0,06%308,26
  • OMX Riga0,15%906,27
  • OMX Tallinn0,11%2 105,16
  • OMX Vilnius0,33%1 460,56
  • S&P 5000,04%7 443,72
  • DOW 30−0,11%52 127,25
  • Nasdaq 0,17%25 865,18
  • FTSE 1000,57%10 544,31
  • Nikkei 2250,86%70 062,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%89,51

С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает

С 1 июля стоимость вывоза смешанных бытовых отходов для жителей Эстонии в среднем увеличится на 30-50%. Причина – рост платы за загрязнение окружающей среды при сжигании и захоронении мусора. Новые тарифы уже утвердили многие самоуправления.
С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает
  • Foto: Raul Mee
Плата за загрязнение при сжигании и захоронении отходов вырастет в два-три раза, сообщает rus.err.ee. В связи с этим компании AS Eesti Keskkonnateenused и Ragn-Sells обратились с ходатайствами о повышении тарифов, чтобы компенсировать расходы, которые они выплачивают государству за каждую тонну отходов.
По словам члена правления Eesti Keskkonnateenused Бруно Таммару, подорожание в первую очередь затронет тех, кто не сортирует мусор. «В Эстонии объемы переработки отходов пока не соответствуют требованиям Европейского Союза, и эта плата должна стимулировать раздельный сбор», – пояснил Таммару.
Большинство самоуправлений уже одобрили повышение тарифов, поэтому расходы домохозяйств начнут расти со среды.
Заместитель старейшины волости Пылва Рене Кинстирауд привел пример: обслуживание одного контейнера объемом 2,5 кубометра в типичном многоквартирном доме подорожает с 56 до 66 евро. В зависимости от числа вывозов в месяц и типа дома дополнительные расходы жильцов могут составить 20-40 евро. Эти затраты напрямую ложатся на собственников квартир.
Изменения затронут также захоронение строительного и крупногабаритного мусора, в том числе мебели. Плата за загрязнение увеличится на 60 евро за тонну. Если сейчас сдача тонны отходов на станцию приема или свалку обходится примерно в 60-70 евро, то после повышения цена фактически удвоится.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

«Повышаются как плата за сжигание отходов, так и плата за их захоронение. Но для бытового потребителя это означает, что вывоз отходов подорожает на 75%», – сказал Ярван.
  • 11.02.26, 14:24
Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику
Весной 2023 года загорелся принадлежащий Eesti Keskkonnateenused центр по обращению с опасными отходами, и огонь перекинулся на соседнее здание компании Pakendikeskus.
  • 27.02.26, 16:57
Владелец сгоревшего центра по переработке мусора должен возместить крупный ущерб. «Как в таких условиях вообще можно работать?»
Принадлежащий Таллинну Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS в Йыэляхтме.
  • 27.04.26, 18:47
Таллиннская компания по утилизации отходов заключила компромисс с бывшим руководителем
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.06.26, 13:00
Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков
2
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
3
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
4
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
5
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
6
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь

Последние новости

Подсказка
  • 30.06.26, 16:11
Бесплатная услуга: где скрываются налоги
Новости
  • 30.06.26, 15:13
Суд признал могильщика фирм виновным в нарушении запрета на ведение бизнеса
Новости
  • 30.06.26, 14:29
С 1 июля вывоз бытового мусора в Эстонии подорожает
Эпицентр
  • 30.06.26, 13:39
Подозрение в налоговом мошенничестве в отношении производителя продуктов тает на глазах. Адвокат: «Я уже не очень понимаю, что происходит»
Новости
  • 30.06.26, 13:01
Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов
Биржа
  • 30.06.26, 12:31
Азиатские акции завершили квартал мощным ростом, иена упала до минимума за 40 лет
Биржа
  • 30.06.26, 11:59
Золото переживает худший месяц со времен финансового кризиса 2008 года
Новости
  • 30.06.26, 10:56
В мае торговля снова пошла на спад

Сейчас в фокусе

Ресторан La Prima Pizza в Старом городе.
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
Рассказываем о трех компаниях, дивидендная доходность которых превышает 8%. Такая доходность может превратить инвестицию в размере 1000 долларов в заметный источник пассивного дохода.
Биржа
  • 29.06.26, 11:53
Три дивидендные «пушки» с доходностью выше 8%
Малоизвестный американский налог на наследство касается и эстонских инвесторов, и их наследников. Он может обернуться крупным налоговым требованием.
Биржа
  • 29.06.26, 13:27
Никто не защищен: наследникам американских акций грозит огромный налог
Не каждая страховка убережет от банкротства авиакомпании, но пассажир может снизить этот риск другими доступными способами.
Подсказка
  • 29.06.26, 06:00
Как не остаться без денег и без перелета при банкротстве авиакомпании
Немецкий производитель вооружений Rheinmetall вошел в судостроение с расчетом сразу получить крупный заказ, но план провалился.
Новости
  • 28.06.26, 10:36
Rheinmetall неожиданно остался без крупного контракта, акции рухнули
«Это большое потрясение»
По оценке строительного предпринимателя, Ида-Вирумаа еще сильнее превратился в периферию. Фото иллюстративное.
Новости
  • 27.06.26, 11:39
Предприниматель: генподрядчики приезжают в Ида-Вирумаа и увозят с собой местную молодежь
Райво Хейн считает акции Nvidia уже скучными на фоне Micron.
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026