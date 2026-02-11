Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga0,25%896,81
  • OMX Tallinn−0,17%2 075,79
  • OMX Vilnius−0,09%1 403,75
  • S&P 5000,48%6 975,31
  • DOW 300,36%50 371,23
  • Nasdaq 0,51%23 220,76
  • FTSE 1000,94%10 451,13
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,46
  11.02.26, 14:24

Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику

По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана, Таллинн ожидает 75% рост цен на вывоз мусора. Министерство климата опровергает эти утверждения.
«Повышаются как плата за сжигание отходов, так и плата за их захоронение. Но для бытового потребителя это означает, что вывоз отходов подорожает на 75%», – сказал Ярван.
  • «Повышаются как плата за сжигание отходов, так и плата за их захоронение. Но для бытового потребителя это означает, что вывоз отходов подорожает на 75%», – сказал Ярван.
  • Foto: Liis Treimann
Кристьян Ярван («Отечество») также является вице-мэром Таллинна по сфере обращения с отходами: на пресс-конференции во вторник он предупредил, что в результате реформы отходов жителей Таллинна ждет серьезный рост расходов.
Похожие статьи

Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
Если на частной земле расположена незаконная свалка и виновника найти не удается, Департамент окружающей среды довольно жестко обязывает навести порядок частного собственника. При этом в Таллинне на государственной земле уже более десяти лет лежат 20 000 тонн отходов, которые ведомство так и не ликвидировало.
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
Когда три года назад продуктовые магазины сняли с полок воду Borjomi российского происхождения, магазин дешевых товаров Sumena, торгующий остатками со складов и продуктами с датой близкой к истечению срока годности, закупил несколько грузовиков Borjomi, прежде чем ее уничтожили.
Эпицентр
  • 24.09.25, 08:54
Партнеры загнали крупного собственника в угол: с силламяэским проектом не все пошло гладко
Возглавляемая крупнейшим акционером Тоомасом Алликасом компания, которая планировала построить в Силламяэ комплекс по переработке текстильных отходов и получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) решение о субсидии в размере 39 млн евро, осталась в проекте лишь мелким акционером.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
2
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
3
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
4
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
5
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Биржа
  • 11.02.26, 17:04
Материнская компания TikTok ведет переговоры с Samsung о разработке собственного ИИ-чипа
Новости
  • 11.02.26, 16:18
Orkla Eesti продает завод и бренд Põltsamaa компании Svensky Kaubandus
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Новости
  • 11.02.26, 14:24
Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику
Подсказка
  • 11.02.26, 13:49
Сигнал работодателям: родительское пособие теперь сопряжено с серьезными рисками для матерей
Новости
  • 11.02.26, 13:31
FT: 24 февраля Зеленский объявит о выборах и референдуме по мирному соглашению
Новости
  • 11.02.26, 13:03
Падение цен ухудшило результаты деревообрабатывающей компании с Сааремаа

Сейчас в фокусе

Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Эксперт по налоговому праву Кайдо Кюннапас отметил, что предприниматели нередко ошибаются по незнанию. Вместе с тем все чаще видно, что государство демонстрирует жесткость в сферах, где раньше этого не делали в уголовно-правовом порядке.
Биржа
  • 10.02.26, 08:39
Выводя дивиденды, бизнесмены шли на хитрость. «Часто ошибаются и по незнанию»
Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
Эпицентр
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

