Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику

Если на частной земле расположена незаконная свалка и виновника найти не удается, Департамент окружающей среды довольно жестко обязывает навести порядок частного собственника. При этом в Таллинне на государственной земле уже более десяти лет лежат 20 000 тонн отходов, которые ведомство так и не ликвидировало.