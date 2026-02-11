Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику

«Повышаются как плата за сжигание отходов, так и плата за их захоронение. Но для бытового потребителя это означает, что вывоз отходов подорожает на 75%», – сказал Ярван.
Foto: Liis Treimann
Кристьян Ярван («Отечество») также является вице-мэром Таллинна по сфере обращения с отходами: на пресс-конференции во вторник он предупредил, что в результате реформы отходов жителей Таллинна ждет серьезный рост расходов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Если на частной земле расположена незаконная свалка и виновника найти не удается, Департамент окружающей среды довольно жестко обязывает навести порядок частного собственника. При этом в Таллинне на государственной земле уже более десяти лет лежат 20 000 тонн отходов, которые ведомство так и не ликвидировало.
Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.
Когда три года назад продуктовые магазины сняли с полок воду Borjomi российского происхождения, магазин дешевых товаров Sumena, торгующий остатками со складов и продуктами с датой близкой к истечению срока годности, закупил несколько грузовиков Borjomi, прежде чем ее уничтожили.
Возглавляемая крупнейшим акционером Тоомасом Алликасом компания, которая планировала построить в Силламяэ комплекс по переработке текстильных отходов и получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) решение о субсидии в размере 39 млн евро, осталась в проекте лишь мелким акционером.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.