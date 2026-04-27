Таллиннская компания по утилизации отходов заключила компромисс с бывшим руководителем
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) хотела через суд взыскать с бывшего члена правления Керту Тийтсо более полумиллиона евро, однако после решения уездного суда стороны решили заключить компромисс.
Принадлежащий Таллинну Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS в Йыэляхтме.
В феврале Харьюский уездный суд решил частично удовлетворить требование принадлежащей городу Таллинну компании к Керту Тийтсо. В иске с Тийтсо требовали возмещения ущерба в размере 526 000 евро, из которых 422 000 евро составляли проценты, возникшие из-за того, что плата за загрязнение не была задекларирована и уплачена, а оставшаяся сумма приходилась на уплаченный с процентов подоходный налог и на взыскание дополнительной пени.
Столичная компания по утилизации отходов Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) по-прежнему намерена через суд взыскать с члена правления Керту Тийтсо крупную сумму, однако комментировать недавнее решение Харьюского уездного суда стороны отказались.
Столичное предприятие Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, управляющее свалками, в прошлом году понесло убытки в размере 1,2 миллиона евро из-за экологических платежей, неуплаченных несколькими годами ранее.
