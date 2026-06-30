В мае торговля снова пошла на спад

Продажи продуктов питания остались на прежнем уровне, а промышленных товаров в мае продавали меньше.
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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, объем продаж розничных предприятий, который рос с начала года, в мае начал снижаться. «На это повлияли магазины промышленных товаров, где объем продаж сократился на 5% по сравнению с маем прошлого года. В последний раз объем продаж магазинов промышленных товаров снижался в ноябре 2025 года», – добавила Пихлак.
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