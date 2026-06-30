Назад В мае торговля снова пошла на спад Объем продаж предприятий розничной торговли в мае снизился на 1% по сравнению с маем прошлого года, а по сравнению с апрелем остался на прежнем уровне, сообщил Департамент статистики.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, объем продаж розничных предприятий, который рос с начала года, в мае начал снижаться. «На это повлияли магазины промышленных товаров, где объем продаж сократился на 5% по сравнению с маем прошлого года. В последний раз объем продаж магазинов промышленных товаров снижался в ноябре 2025 года», – добавила Пихлак.