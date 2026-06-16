Банк Эстонии снизил прогноз экономического роста

Если война с Ираном закончится, экономика вырастет на 2,5%; сопоставимого роста ждут также в следующем и последующем годах.
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Рост будет в основном опираться на увеличение расходов частных лиц и госсектора. Если ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время смягчится, экономический рост может остаться таким же быстрым и в 2027-2028 годах, говорится в прогнозе.
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Война на Ближнем Востоке пока сравнительно слабо затронула экономику Эстонии, однако риски смещены в сторону ухудшения, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития. Бюджетную политику следует быстро ужесточить, говорится в докладе по Эстонии.
Глядя на экономическую политику страны, создается впечатление, что мы существуем где-то за пределами еврозоны, а новые налоги вводятся в совершенно неподходящее время, считают инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас и инвестиционный стратег эстонского филиала INVL Life Райт Кондор.
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Алвиан Хинтс – студент первого курса программы MBA по предприимчивому управлению факультета экономики TalTech, родившийся, выросший и учившийся в Тарту, но после окончания магистратуры уже 10 лет он работает в Швеции инженером-строителем. В повседневной жизни он трудится в международной компании COWI. «В свободное время занимаюсь спортом, а дома меня всегда ждет восьмилетняя дочь, которая после рабочего дня помогает быстро переключиться на семейную жизнь», — говорит он.