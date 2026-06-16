Назад Банк Эстонии снизил прогноз экономического роста Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, в этом году рост экономики достигнет 2,4%, тогда как в конце марта, вскоре после начала войны, в центробанке еще ожидали роста на 2,8%.

Рост будет в основном опираться на увеличение расходов частных лиц и госсектора. Если ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время смягчится, экономический рост может остаться таким же быстрым и в 2027-2028 годах, говорится в прогнозе.